Zé Felipe faz remix com grito da filha Maria Flor: ‘Olha o gás!’

Zé Felipe se diverte com meme criado após grito da filha Maria Flor e faz música remix com o vídeo da menina. Assista!

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao compartilhou um vídeo remix de sua filha do meio, Maria Flor, fruto do casamento com Virginia Fonseca. A menina é um fenômeno nas redes sociais e sempre vira um meme com seus flagras divertidos feitos pela família. Desta vez, o próprio papai resolveu brincar com a simpatia da menina.

Em uma viagem de avião com a família, Maria Flor foi flagrada ao dar um grito com a frase ‘Olha o gás’. Então, Zé pegou este vídeo e criou uma música remix da herdeira e compartilhou na internet.

“Floflo em Olha o Gás”, disse ele na legenda. Assista ao vídeo abaixo:

Leonardo fala sobre a neta ser um fenômeno na internet

O cantor Leonardo impressionou ao falar sobre o sucesso da neta Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, na internet. Em uma entrevista no Portal Sertões, ele destacou que o carisma da menina e confirmou que não é nada forçado.

O artista contou que Maria Flor é naturalmente espontânea e conquista a todos ao seu redor com sua personalidade única. "Até agora eu não dei conta de decifrar o que acontece com essa criança, com esse ser divino que Deus mandou para a gente… Ela é carismática e não é nada forçado. A gente vê, e o povo, de um modo geral, onde a gente chega, fala muito das meninas", disse ele.

E completou: "Tem que perguntar para umas pessoas mais graduadas no assunto para ver o que acontece, o porquê disso tudo em uma criança de dois anos que já fala frases formadas… É uma coisa que não me pertence responder. Acho que é coisa de Deus".

Os vídeos de Maria Flor sempre viralizam na internet por causa das expressões e frases divertidas da menina nas redes sociais dos pais e amigos.