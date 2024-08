Xamã diverte fãs com bastidores de 'Renascer'; Confira fotos e vídeos

Intérprete de Damião em 'Renascer', Xamã compartilhou com seguidores registros de um momento de união e descontração com o elenco

Xamã divertiu seguidores ao compartilhar registros do passeio descontraído que fez ao lado do elenco de Renascer, onde o cantor interpreta Damião. Nesta segunda-feira (19), uma multidão de atores se reuniu para um passeio de barco, que ganhou um nome referente à trama: Jequitibarco, e se animaram com uma pequena bagunça cheia de dança e risadas.

"Vai tomando 'Renascer', escreveu o cantor e ator na legenda. Nos vídeos e fotos, o elenco aparece em uma fila tomados pela dança e também cantando a música tema da novela, Lua Soberana, originalmente cantada por Sérgio Mendes, mas interpretada nesta versão da trama pelas artistas baianas Luedji Luna e Xênia França.

Quem também estava no festejo do elenco era Sophie Charlotte, com quem Xamã começou a se relacionar recentemente e também divide as cenas, pois a atriz interpreta Eliana na novela.

Nos comentários, fãs se derreteram pelo grupo, elogiando o entrosamento deles: "Esse elenco tem o meu coração", escreveu uma página dedicada a Xamã. "É o bonde dos 'Renascidos", brincou uma usuária do Instagram."Ah, sentirei muita saudades desse elenco. Queria muito estar nesse fervo com vocês", comentou uma fã da novela. "Renascer ficará para sempre em nossos corações", pontuou o outro.

Xamã e Sophie Charlotte assumem namoro

A confirmação do namoro de Sophie e Xamã veio através de um clique feito por paparazzi em uma praia do Rio de Janeiro. Porém, as especulações sobre o relacionamento começaram semanas antes, quando o artista compareceu a eventos junto do novo affair.

Os casal posou junto publicamente e também foram registrados conversando durante a premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), que aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Durante a noite, Sophie foi eleita melhor atriz e receber um troféu.

Apesar das aparições públicas, a assessoria da artista já havia tomado uma firme posição sobre como lidaria com tudo que envolvesse o relacionamento, apontando, em conversa com a CARAS, que evita falas sobre a vida pessoal dela, assim como as de outros arttistas que eles representam.