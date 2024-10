Wesley Safadão já tem previsão de alta? Saiba o estado de saúde do cantor

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Wesley Safadão dá mais detalhes de sua recuperação após cirurgia na coluna e previsão de alta do hospital

Na última terça-feira, 1, o cantor Wesley Safadão (36) usou as redes sociais para contar aos seguidores que passou por mais uma cirurgia na coluna. O artista foi internado na noite de segunda-feira, 30, para realizar uma operação de hérnia de disco nas vértebras L4 e L5.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Wesley Safadão atualiza o estado de saúde do artista e informaram que o cantor está ótimo com relação a sua saúde e se recuperando muito bem, tudo normal. Sobre a previsão de alta, eles mencionaram que o artista deve deixar o hospital ainda nesta quarta-feira, 02.

A equipe de Wesley Safadão também respondeu sobre o retorno do cantor com sua agenda de shows. Segundo eles, o artista vai manter com seus compromissos profissionais e não foi necessário cancelar apresentações, por isso, a partir do dia 11 ele já retorna com os shows.

WESLEY SAFADÃO SE PRONUNCIOU

Nas redes sociais, Wesley Safadão aproveitou para informar sobre a cirurgia:"Oi, gente, vim dar um oi aqui para vocês. Ontem fiz mais uma cirurgia de coluna, hérnia de disco. Da outra vez tinha sido na vértebra L3, L4, agora foi na L4, L5.", iniciou o cantor nos Stories do Instagram.

"Passando mais para agradecer às mensagens de carinho aí, obrigado todo mundo, obrigado pela preocupação, pelas orações. Já já nós estamos pulando, gente, com fé em Deus. Já já nós estamos de volta, em breve, tá? Passando só para dar um beijo especial para todo mundo, que Deus abençoe", finalizou Wesley Safadão em relato no Instagram.

O portal LeoDias entrou em contato com o irmão do cantor, Wátila de Oliveira, que detalhou sua cirurgia. Segundo ele, Safadão aproveitou o período eleitoral - quando há baixa no número de shows - para realizá-la, mas ressaltou que não foi uma operação urgente e sim, planejada, já que o famoso vinha sentindo desconfortos na coluna há algum tempo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WESLEY SAFADÃO NAS REDES SOCIAIS: