Wanessa Camargo confessa sobre relação com as redes sociais: 'Não fico'

A cantora Wanessa Camargo falou sobre sua vida pessoal e profissional em entrevista ao portal Leo Dias divulgada nesta sexta-feira, 21. A filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo contou que costuma separar bem os dois lado e não costuma se atentar ao que falam sobre ela nas redes sociais.

“Não fico olhando rede social, fico no mundo real, assim é que eu consigo viver minha vida de fato . Para mim tá tranquilo vivendo minha vida particular, num momento particular, vivendo minha vida profissional no momento profissional", confessou a artista.

E complementou: "As pessoas sabem que foi assim que eu lido assim com a minha vida particular, eu consigo separar, eu tenho uma profissão pública, mas o que eu tenho que dar para o meu público é a minha parte profissional. O que eu dou de pessoal é realmente quando eu acho que tem relevância, se o assunto que eu vou falar mas de alguma forma ele agrega ao público, aí eu trago à tona”.

Wanessa Camargo confirma término com Dado Dolabella

Recentemente, Wanessa Camargo e Dado Dolabella terminaram o relacionamento. Sem dar muitos detalhes, a ex-BBB comentou ao portal Leo Dias que está solteira. Após ser vista no show da Shakira curtindo com os amigos, ela foi questionada sobre como está seu relacionamento com o ator.

“É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda”, disse Wanessa Camargo ao confirmar o término do namoro com Dado. Segundo ela, a decisão era de conhecimento apenas deles. “Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, revelou.

É bom lembrar que casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Eles namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Ele teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, ela se casou com o empresário, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar. Depois do BBB, ela ficou um tempo separada de Dado.

