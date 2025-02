Dado Dolabella faz post enigmático após término com Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella chamou a atenção ao postar uma mensagem enigmática após o fim do relacionamento com a cantora Wanessa Camargo

Dado Dolabella chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 12, ao fazer um post com uma mensagem enigmática após a confirmação do fim de seu relacionamento com a cantora Wanessa Camargo.

O ator postou uma foto em que aparece em uma piscina e na legenda da publicação ressaltou a importância do silêncio. "Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar…", afirmou o artista, que reatou com a famosa em 2022 após 20 anos separados.

Os internautas reagiram nos comentários. "Tem coisa que não adianta insistir! Atraso de vida", afirmou uma seguidora. "Que pena que vocês não deram certo", lamentou outra. "Já já ela voltam... não vai deixar o amor da vida dela", afirmou uma fã. "Às vezes é necessário recomeçar e fechar ciclos. Deus abençoe sua caminhada. Força", falou mais uma.

Wanessa confirmou o fim de seu relacionamento com Dado ao ser abordada pela equipe do jornalista Leo Dias no show da cantora Shakira. "É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda. Ninguém da minha família sabe, meus filhos", revelou ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ĐΔĐØ (@dadodolabella)

Wanessa Camargo refletiu sobre deixar o que 'não soma' antes de anunciar término

Antes de anunciar término com Dado Dolabella, Wanessa Camargo compartilhou nas redes sociais uma reflexão sobre 'deixar para trás aquilo que já não soma' e 'soltar o que pesa', levantando especulações entre os internautas de que essa poderia ser a razão do término.

"Soltar o que pesa. Abraçar o que flui. A vida pede leveza, movimento e coragem para deixar para trás aquilo que já não soma. O vento sopra sempre a favor de quem escolhe seguir em frente sem medo, de quem entende que ser livre é confiar no caminho. Respire fundo, confie no tempo e vai. O que é seu encontra você no momento certo", disse ela, que estava com Dado há 2 anos. Confira o post!

Leia também:Psicóloga comenta fim do relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella: ‘Luto em vida’