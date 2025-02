Antes de anunciar término com Dado, Wanessa Camargo refletiu sobre deixar o que 'não soma'

Será? Antes de confirmar o fim da relação com Dado, Wanessa Camargo publicou reflexão nas redes sociais e internautas apontam como motivo do término

Na última terça-feira, 11, a cantora Wanessa Camargo confirmou ao Portal LeoDias o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella. Uma curiosidade é que ainda na segunda-feira, 10, a filha de Zezé Di Camargo compartilhou nas redes sociais uma reflexão sobre 'deixar para trás aquilo que já não soma' e 'soltar o que pesa', levantando especulações entre os internautas de que essa poderia ser a razão do término.

"Soltar o que pesa. Abraçar o que flui. A vida pede leveza, movimento e coragem para deixar para trás aquilo que já não soma", iniciou Wanessa.

"O vento sopra sempre a favor de quem escolhe seguir em frente sem medo, de quem entende que ser livre é confiar no caminho. Respire fundo, confie no tempo e vai. O que é seu encontra você no momento certo", declarou ela, que estava com Dado há 2 anos.

Além do texto reflexivo, a artista complementou a postagem com uma sequência de fotos sozinha, junto com a música Leve, de Wanessa com Sandy.

Confirmação do término

A cantora Wanessa Camargo e Dado Dolabella não são mais um casal. A informação sobre o término foi dada pela filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo ao portal LeoDias. Ao ser abordada pela equipe do jornalista no show da Shakira, ela falou sobre o fim.

Sem dar muitos detalhes, a ex-BBB comentou que está solteira. Após ser vista no local curtindo com os amigos, ela foi questionada sobre como está seu relacionamento com o ator.

“É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda”, disse Wanessa Camargo ao confirmar o término do namoro com Dado. Segundo ela, a decisão era de conhecimento apenas deles. “Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, revelou.

É bom lembrar que o casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Eles namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Ele teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, ela se casou com o empresário, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar. Depois do BBB, ela ficou um tempo separada de Dado.

