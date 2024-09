Vivi Wanderley comenta polêmica envolvendo o ex, Juliano Floss, e Marina Sena

Ex de Juliano Floss, Vivi Wanderley rompeu o silêncio e falou sobre a recente atitude polêmica de Marina Sena: 'Não valem'

O nome da influenciadora digital Vivi Wanderley ficou entre os assuntos mais comentados da web nos últimos dias após uma atitude polêmica de Marina Sena. Para quem não acompanhou, recentemente, a cantora, que é atual namorada de Juliano Floss, jogou água em uma mulher que perguntou sobre a ex do dançarino.

Agora, Vivi rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre o ocorrido. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site 'Splash UOL', ela informou que prefere não opinar sobre assuntos de terceiros.

"Atitudes que não são minhas, não valem a minha opinião. Então, por mim, está tudo certo, em paz, tranquilo", declarou a ex-namorada de Juliano Floss. Em seguida, a influenciadora digital ainda ressaltou que é contra violência e não incentiva seus fãs a atacarem outras pessoas.

"Eu, basicamente, não prego o ódio, a raiva, não incentivo o hate para ninguém. Quando existe uma situação chata, é um veneno que você escolhe se vai tomar ou não. O veneno só te faz mal se você tomar e eu escolho não tomar", concluiu Vivi Wanderley.

Para quem não sabe, a influenciadora namorou Juliano Floss. Em dezembro do ano passado, os dois decidiram colocar um ponto final na relação e anunciaram publicamente o término.

O ex-participante da 'Dança dos Famosos', por sua vez, assumiu o relacionamento com Marina Sena em julho deste ano. Antes disso, fortes rumores de que o casal vivia um romance já circulavam na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SPLASH UOL (@splash_uol)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivi (@vivi)

Juliano Floss sai em defesa de Marina Sena após provocação

Na última semana, o influenciador digital e dançarino Juliano Floss se pronunciou a respeito de um vídeo polêmico envolvendo sua namorada, a cantora Marina Sena. Um registro da artista jogando água em uma mulher que havia perguntado sobre Vivi, ex do jovem, viralizou nas redes.

Juliano, então, rompeu o silêncio e repudiou os ataques contra Marina. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos' disse que as críticas à namorada já passaram dos limites.

Ele ainda ressaltou o quanto ama Marina Sena e afirmou que se sente muito feliz ao lado da cantora. O dançarino também lamentou que algumas pessoas insistam em trazer seu antigo relacionamento à tona; confira mais detalhes!