Viúva de Pampa revela como está sua vida após morte do ex-jogador de vôlei

O ex-jogador de vôlei André Ferreira, o Pampa, faleceu em junho do ano passado após lutar contra o câncer. Saiba como está a viúva após a perda

O ex-jogador de vôlei André Ferreira, o Pampa, faleceu em junho do ano passado após lutar contra o câncer no sistema linfático. Ele deixou a viúva, Paula Falbo, e duas filhas: Maria Isabela, de 5 anos, fruto do casamento com Paula, e Rafaella, de 36 anos, de um relacionamento anterior.

Após a morte do companheiro, Paula foi aprovada no concurso da Polícia Rodoviária Federal. "Fui chamada para o curso de formação que acontecerá em Florianópolis. O Pampa sempre acreditou que eu conseguiria. Quando eu estava estudando para o concurso, em 2021, ele chegou a fazer um cartaz com a foto do meu rosto no uniforme da PRF e colou no armário do quarto para eu visualizar todos os dias e acreditar que um dia conseguiria. Ele me apoiou muito. Dedico essa conquista a ele", contou ela ao portal Quem.

E ela contou que ainda não consegue olhar as fotos com o marido. "Sinto muita saudade. As fotos que já estavam nos porta-retratos continuam. Mas não paro para olhar as do celular", diz, acrescentando que a menina também sente muito a ausência do pai. "Ela sempre fala do papai com tom de amor e um sorriso no rosto. Lembra dele diariamente", lamentou.

A carreira de Pampa

Em sua carreira, Pampa jogou em vários times de vôlei no Brasil e no exterior, como no Japão e na Itália. Ele disputou também as Olimpíadas de Seul, em 1988, e se tornou campeão olímpico em Barcelona. Ao se aposentar das quadras, ele entrou para a política.

Paula é a segunda esposa do atleta e ficou ao lado dele durante todo o tratamento contra o câncer e as complicações do tratamento. Ela segue uma vida longe dos holofotes e tem suas redes sociais fechadas.

