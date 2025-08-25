CARAS Brasil
  Virginia Fonseca posta reflexão sobre ser atacada: 'Continua de pé'
Virginia Fonseca posta reflexão sobre ser atacada: 'Continua de pé'

Em meio a boatos e ataques por conta do término do casamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca posta reflexão sobre não cair

Publicado em 25/08/2025, às 13h51

Virginia Fonseca posta reflexão sobre ataques
Virginia Fonseca posta reflexão sobre ataques - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca fez mais uma de suas reflexões nos stories da rede social. Nesta segunda-feira, 25, a famosa repostou uma frase sobre prosseguir em pé mesmo em meio aos ataques.

Quem acompanha a vida da empresária sabe que ela tem sofrido algumas críticas desde que resolveu anunciar o fim de seu casamento com Zé Felipe, com quem teve os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Após algumas horas de ter feito uma reflexão sobre sofrer um "processo doloroso", a apresentadora do SBT resolveu publicar mais uma frase. "A fúria de muita gente é ver que, apesar dos ataques, você continua de pé. O que eles não compreendem é que não é pela sua força, mas porque Deus é quem te sustenta", publicou e escreveu "sempre deus".

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca fez um vídeo dublando uma voz falando: "toma conta de sua vida". Na ocasião, havia boatos de que ela teria protagonizado um climão com Zé Felipe no mesversário do filho e que o cantor teria ficado com uma influencer.

Virginia Fonseca faz reflexão sobre sofrer ataques
Virginia Fonseca faz reflexão sobre sofrer ataques - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele no domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

