Atualidades / Eita!

Após acontecimentos, Virginia faz reflexão sobre 'processo doloroso'

Em meio aos boatos envolvendo Zé Felipe e o fim de seu casamento com o cantor, Virginia faz nova reflexão sobre se capacitar em momentos difíceis

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 07h01

Virginia faz nova reflexão
Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou mais uma de suas reflexões antes de dormir. Neste domingo, 24, a famosa finalizou seu dia repostando uma frase sobre "processo doloroso" e chamou a atenção.

Separada de Zé Felipe desde maio e enfrentando diversos boatos envolvendo ela e seu ex-marido, a empresária fez o desabafo sobre passar por momentos difíceis para obter aprendizados.

"Deus permitiu um processo doloroso, não para te punir, mas para te capacitar", publicou a influencer a frase. 

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca fez um vídeo dublando uma voz falando: "toma conta de sua vida". Na ocasião, havia boatos de que ela teria protagonizado um climão com Zé Felipe no mesversário do filho e que o cantor teria ficado com uma influencer.

Virginia faz reflexão
Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele no domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

