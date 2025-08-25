Após acontecimentos, Virginia faz reflexão sobre 'processo doloroso'

Em meio aos boatos envolvendo Zé Felipe e o fim de seu casamento com o cantor, Virginia faz nova reflexão sobre se capacitar em momentos difíceis
A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou mais uma de suas reflexões antes de dormir. Neste domingo, 24, a famosa finalizou seu dia repostando uma frase sobre "processo doloroso" e chamou a atenção.
Separada de Zé Felipe desde maio e enfrentando diversos boatos envolvendo ela e seu ex-marido, a empresária fez o desabafo sobre passar por momentos difíceis para obter aprendizados.
"Deus permitiu um processo doloroso, não para te punir, mas para te capacitar", publicou a influencer a frase.
Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca fez um vídeo dublando uma voz falando: "toma conta de sua vida". Na ocasião, havia boatos de que ela teria protagonizado um climão com Zé Felipe no mesversário do filho e que o cantor teria ficado com uma influencer.
Leia também:Virginia Fonseca revela que foi à festa de Vini Jr: 'Minha última ressaca'
O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele no domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.
Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!
Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.
Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.
Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.
Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.
|Conheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea
|Susana Vieira comemora 83 anos em viagem e celebra a vida com fotos de biquíni
|Astróloga faz análise sobre trajetória de Alvaro Xaro: 'Ele tem isso muito forte'
|Dança dos Famosos 2025: saiba quais artistas disputam a repescagem
|Graciele Lacerda mostra 1ª vez da filha sentada em um restaurante
|Rafa Kalimann fala sobre a escolha do nome da filha, Zuza: 'Personalidade'
|Namorado de Sandy passa por cirurgia e fala da recuperação
|Ana Paula Siebert elogia esposo da ex de Roberto Justus: 'Um santo'
|Lexa faz apelo após fãs afirmarem que ela 'perdeu o brilho' com a morte da filha
|Mãe de Neymar Jr se declara ao neto mais velho, Davi Lucca: 'Amado por todos'