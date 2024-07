Virginia encanta ao realizar declaração para Zé Felipe: 'Príncipe'

Que amor! Virginia abriu o álbum de fotos do ensaio de gestante ao lado do marido, Zé Felipe, e surpreendeu com carta aberta

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu o marido, Zé Felipe, com uma bela declaração de amor nesta segunda-feira, 15. Em suas redes sociais, a apresentadora do SBT abriu o coração e ressaltou o quanto é grata por dividir a vida ao lado do cantor.

Na reta final da terceira gravidez, a famosa fez uma carta aberta e destacou a felicidade em poder construir a família junto com Zé Felipe. Além de José Leonardo, que está sendo gerado, os dois também são pais de Maria Alice, de 3 aninhos, e Maria Flor, de 1.

Para ilustrar a homenagem ao companheiro, Virginia selecionou algumas fotos do casal em seu ensaio de gestante, realizado na Fazenda Talismã, do cantor sertanejo Leonardo, pai de Zé. "Uma carta aberta para o amor da minha vida: Amor, sou tão feliz por ter você!! Você me deu os 3 melhores presentes da minha vida, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo!", iniciou ela na legenda.

Em seguida, a famosa reforçou o quanto é apaixonada pelo marido. "Com você eu realizei meus melhores sonhos, ao seu lado eu vivo meu melhor momento, minha melhor fase, minha melhor versão… Você é a MELHOR pessoa que existe no mundo! Quero viver ao seu lado pro resto da minha vida e se Deus quiser, apenas a morte nos separará", continuou.

"Cada dia que passa eu te amo mais e tenho mais certeza da escolha que fiz!! Eu estarei sempre aqui pro que precisar, te amo e amo nossa família mais que tudo, não consigo imaginar minha vida sem vocês!! Obrigada por absolutamente TUDO, Zé, você é meu príncipe encantado que eu sempre sonhei Te amo te amo te amo. Que Deus nos abençoe sempre, amém", finalizou Virginia Fonseca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia fica admirada ao ver comportamento da filha com o irmão na barriga

A influenciadora Virginia Fonseca ficou bastante emocionada com a atitude de sua primogênita, Maria Alice, de 3 anos, com o irmão, José Leonardo, que ainda está na barriga e tem previsão de nascimento para setembro. Neste sábado, 13, a esposa do cantor Zé Felipe contou o que aconteceu.

Na fazenda Talismã do sertanejo Leonardo, onde Poliana Rocha montou um quarto para seus três herdeiros, inclusive o bebê que está para chegar, a apresentadora do SBT apareceu deitada com a menina em cima de sua barriga e falou o que ela disse sobre o irmão. Surpresa, Virginia revelou que a mais velha já sonha em fazer várias coisas e em cuidar do pequeno.

"Ela já faz mil planos com o irmão, fala que vai dar banho, que vai dançar, vai dar mamadeira, vai rezar… ela é especial e já ama o José Leonardo sem ao menos conhecer. Obrigada Deus por tudo que o Senhor me deu", compartilhou a mamãe orgulhosa.