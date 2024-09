Titanic: imagens mostram como está o corrimão de Jack e Rose atualmente

Uma recente expedição ao local de naufrágio do Titanic resultou em uma série de novas descobertas e novas imagens foram divulgadas

Uma recente expedição ao local de naufrágio do Titanic resultou em uma série de novas descobertas. Novas imagens, divulgadas na última segunda-feira, 2, pela RMS Titanic, empresa que possui os direitos de exploração dos destroços do naufrágio ocorrido há 112 anos, mostram que 4,5 metros do corrimão a bombordo, logo atrás da famosa proa do navio, se soltaram no fundo do oceano.

Esse é o mesmo corrimão que aparece em uma das cenas mais famosas do filme Titanic (1997), dirigido por James Cameron, na qual os personagens Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) e Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) se posicionam de braços abertos na proa.

“Desde filmes até a literatura, o casco imponente do Titanic tornou-se um elemento fundamental na história e imagética do grande transatlântico. Por décadas, a proa foi um testemunho da resiliência de sua força e orgulho. A mudança drástica na imagem celebrada é um lembrete de que o Titanic está se deteriorando, fortalecendo nossa resolução de preservar seu legado”, disse a RMS Titanic. As informações são do Estadão.

O corrimão permaneceu de pé até o ano de 2022. “Estamos tristes pela perda do icônico corrimão de proa e outras evidências de decaimento que apenas fortaleceram nosso compromisso em preservar o legado do Titanic”, lamentou Tomasina Ray, diretora de coleções para a empresa.

A expedição também encontrou uma estátua de bronze que estava desaparecida há décadas: a Diana de Versalhes, vista pela última vez em 1986. A peça, segundo os pesquisadores, servia como decoração no lounge da primeira classe do navio.

A RMS Titanic, sediada na Geórgia, completou sua primeira expedição ao Titanic desde 2010 entre julho e agosto deste ano. A equipe passou 20 dias no local e retornou a Providence, Rhode Island, em 9 de agosto. Durante a missão, foram capturadas mais de 2 milhões de imagens de alta resolução do local.

Veja as imagens divulgadas:

