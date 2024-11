Ticiane Pinheiro fala sobre casamento com César Tralli e afirma diferenças

'Um respeita o outro', disse Ticiane Pinheiro; nas redes sociais, apresentadora disse que os dois são diferentes, mas que "opostos se atraem"

Nesta terça-feira, 05, Ticiane Pinheiro estava conversando com os seus seguidores e confessou um detalhe dos bastidores de seu casamento. A apresentadora afirmou que sua personalidade é bem diferente da do marido, o jornalista César Tralli.

Ela respondeu perguntas dos fãs e disse que o jornalista realmente é mais reservado, comportamento que muitos fãs já haviam percebido. Casados desde 2017, ela falou mais sobre as diferenças entre eles:

"Ele não é tímido, mas não é igual eu, expansivo, que gosta de aparecer, que é divertida, alegre. Ele é feliz, divertido, mas low profile. Meu marido é low profile, é chique ser low profile", brincou ela. Low profile é uma expressão usada para definir quem não gosta muito de aparecer. Fãs então questionaram se essa diferença gera conflitos. Ela negou. "Não, um respeita o outro. Vocês não ouviram que os opostos se atraem?", disse a apresentadora.

Na conversa com os fãs, Ticiane Pinheiro também disse que os dois vão ficar juntinhos no Ano Novo, já que o jornalista ficou com a escala de Natal. "Esse ano ele tá de folga no ano novo. Ele vai apresentar o Jornal Hoje, que é o jornal dele, e também na GloboNews", declarou ela.

Ticiane Pinheiro levou a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, para a escola nesta segunda-feira, 04, e mostrou um encontro especial que a menina teve por lá. Estudando no mesmo colégio que a irmã, Rafaella Justus, e de outras familiares da adolescente, a herdeira de Cesar Tralli "trombou" com as netas de Roberto Justus.

Mais uma vez, Ticiane Pinheiro registrou o encontro da filha com as gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna, e encantou. "Elas se amam", contou a loira sobre as garotas se adorarem e se darem muito bem.

Para o dia na escola, Manuella Pinheiro Tralli foi com um conjuntinho azul e encantou ao posar para a famosa. "Princesinha da mamãe", escreveu a apresentadora ao participar da rotina da caçula.