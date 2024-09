Thomaz Costa faz reflexão após parar de fumar maconha

Thomaz Costa respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e fez uma reflexão após deixar de fumar maconha

Nesta segunda-feira, 2, Thomaz Costa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores no Instagram. O ator foi questionado se sente falta de fumar maconha, droga produzida a partir da planta Cannabis.

Na resposta, o artista foi direto e garantiu que não sente falta. "[Sinto] zero [falta]! Nem me reconheço quando olho para o Thomaz que fumava todos os dias. Aquilo roubava meu tempo, minha atenção, meu dinheiro, minha energia, meus neurônios… tirava tanta coisa de mim e eu nem percebia! Parar com isso foi uma das decisões mais importantes para mim", disse ele.

Thomaz também respondeu o que o motiva todos os dias. "Cara, eu aprendi a não viver por motivação, porque quando ela acabar eu vou fazer o que? Mas eu vivo pela fé! Que é certeza de que está comigo e tem o melhor para mim e tem boas notícias para sempre", afirmou.

Críticas

Thomaz Costa anunciou uma nova fase na carreira como coach e já abriu vagas para seu primeiro curso. O ex-ator mirim polemizou ao revelar que o valor de seu curso custava cerca de R$ 5 mil em uma oferta promocional, o que se tornará R$ 91 mil futuramente. O influenciadora respondeu dúvidas de seguidores sobre as aulas e se defendeu das críticas, afirmando que não achava o preço exorbitante.

"Quero entrar no seu método, mas não tenho R$ 5 mil. Não consigo pagar", escreveu um seguidor de Thomaz. Em seguida, o artista respondeu:

"Gente, leia com o coração. Para quem está na jornada de cursos, que conhece o valor que tem o conhecimento, sabe que não está caro! Inclusive está barato. São três meses de acompanhamento, conteúdos que mudaram a minha vida e de milhares de pessoas que conheço também! Não é sobre preço, é sobre valor!", escreveu ele.