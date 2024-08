Tetra entre Emily Garcia e mãe de Virginia faz web teorizar: 'Pai é quem cria'

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, iniciou polêmica com Emily Garcia e influenciadora movimentou a web ao ameaçar revelar segredo da apresentadora

No último Sabadou com Virginia, a mãe da apresentadora, MargarethSerrão (58), revelou que pediu para a filha se afastar de EmilyGarcia (23) no passado. A influenciadora, chamada de invejosa pela mãe de Virginia(25), se pronunciou sobre a afirmação e começou uma tetra que fez a web teorizar sobre paternidade da filha mais velha de Virginia e Zé Felipe (26): "Pai é quem cria", brincaram os internautas.

Depois das falas de Margareth no programa do SBT, Emily usou suas redes sociais para escrever que achava a polêmica desnecessária, mas não parou por aí: "Se eu realmente tivesse 'inveja' da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam que para mim é a maior 'falsidade' e DESLEALDADE de todas! Sua filha sabe do que eu estou falando, acho que agora vocês se silenciam. Abraço", disse a influenciadora nos stories de seu perfil no Instagram.

Com a declaração, os internautas que acompanham os envolvidos começaram a teorizar sobre a fala de Emily e levantaram a possibilidade de ser algo relacionado ao youtuber Pedro Rezende (28), ex-chefe das duas e ex-namorado de Virginia.

Na web, uma teoria antiga sobre a paternidade de Maria Alice (3), primeira filha de Virginia, retomou com força. De publicação no X (antigo Twitter) a vídeos no TikTok, os internautas levantaram supostas provas para corroborar a ideia de que a primogênita é filha de Rezende, e não Zé Felipe:

Já estão sabendo da teoria em que a Maria Alice é filha do Rezende com a Virgínia?



Segue o fio 🧶 pic.twitter.com/JkXuDNVF3X — digo (@eurodgo) August 25, 2024

se a maria alice for filha da virgínia com o rezende isso seria 10 mil vezes melhor que a fofoca da família pôncio pic.twitter.com/9oUdLnWEKK — FE ’ ୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 💭 (@loovelysonza) August 25, 2024

O bicho tá pegando, estão simplesmente levantando uma teoria de que a filha mais velha de Virginia Fonseca é filha do Rezende e não de Zé Felipe 😳 GENTE??? pic.twitter.com/L4SRl6MCc0 — Uó Portal (@UoPortal) August 25, 2024

Entre as muitas publicações, algumas se destacam pela comicidade ao tratar o caso:

A Virgínia assim depois do Zé Felipe descobrir que a Maria Alice não é filha dele

pic.twitter.com/9WKvmnduoihttps://t.co/28pfM4gqEK — cadelly (@lalisakdela) August 25, 2024