Suposta montagem em foto faz Davi Brito reconquistar público: ‘Ápice do humor’

Internautas encaram suposta montagem em foto de Davi Brito com humor e disparam elogios a ele nas redes sociais

Davi Brito volta a virar assunto devido à publicações nas redes sociais. Dessa vez o público especula que o campeão do BBB 24 alterou uma foto durante viagem à Dubai, em que ele aparece em um carro de luxo com um helicóptero ao fundo. Supostamente, ele teria realizado uma manipulação digital na foto em questão.

A opinião do público

Os internautas encontraram uma imagem de helicóptero disponível na internet idêntica à que aparece na foto de Davi, e com um detalhe: não há nenhum piloto à bordo da aeronave, o que reforça a montagem postada pelo ex-BBB.

Na rede social X/Twitter, o público segue rendendo o assunto, só que dessa vez, a unanimidade não é criticando Davi, e sim, transformando a suspeita em humor. Confira os comentários:

“Pô, não consigo compreender alguém que fica com raiva com isso, Davi Brito não ironicamente é o ápice do humor, ele consegue trazer entretenimento pra TODAS as camadas da sociedade”

“Esse Davi é viciado em mentir, parece eu”

“Davi é sem dúvida alguma o maior brasileiro de 2024. Aparentemente ele colocou um PNG de um helicóptero nessa foto e tá tudo bem”

“Num mundo cheio de Juliette ouse e seja Davi Brito”

“Olhei o perfil de Davi Brito e saí rindo. São as pequenas alegrias da vida adulta mesmo”

“Me tornei o que mais temia, estou me identificando cada vez mais com esse davi brito; a diferença é que agora ele é rico e eu continuo sendo pobre”

“Esse tal de Davi Brito é uma máquina de memes ambulante”

Davi Brito confirma montagem em foto

Após a repercussão, Davi usou seus stories do Instagram para confirmar que houve montagem na foto: "Eu postei a foto com o helicóptero mesmo, fiz uma edição e tal. Aí eu tomei uma decisão, acho que vou lá agora e vou postar sem o helicóptero."

Ele ainda ironizou as críticas sobre o assunto: "Eu tô dando risada da cara dos haters, os haters se mordem, ficam tudo com ódio que a gente vence, que a favela vence, mas é isso mesmo, vida que segue."