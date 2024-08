Silvio Santos recebeu previsão de morte envolvendo filme: ‘Deve evitar'

Silvio Santos recebeu alerta de vidente para não 'fazer filme' e evitar morte; biografia do apresentador estreia nos cinemas no próximo mês

Silvio Santos sempre foi conhecido por suas superstições. Antes de falecer, o apresentador revelou ter recebido uma previsão de uma vidente, que o alertou para não escrever um livro ou fazer um filme, sob o risco de morte. Agora, o alerta voltou a ganhar destaque, já que uma biografia sobre sua vida está prestes a ser lançada nos cinemas.

Durante uma entrevista de suas muitas conversas bem-humoradas com o programa 'Pânico na Band', Silvio revelou que conheceu uma vidente que usava bola de cristal e jogava tarô. Em uma conversa com ela, o ícone da televisão brasileira recebeu diversas previsões. No entanto, o apresentador admitiu que não ‘deu bola’ a muitas delas.

Na ocasião, Silvio revelou que começou a levar a vidente a sério apenas após uma de suas previsões se concretizar. Durante a Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu para a Alemanha com o fatídico 7x1, o comunicador passou a prestar mais atenção nas palavras da taróloga: "Essa mulher ela é muito boa", disse em tom de descontração.

Entre as previsões, o Senor Abravanel não deveria lançar biografias: "Ela falou 'olha, você deve evitar qualquer entrevista, qualquer filme, qualquer livro. No dia que você for entrevistado, fizer filme, escrever livro, vai morrer no dia seguinte'. Não dei bola", ele contou. Apesar de ser uma superstição, a entrevista voltou a ganhar destaque agora que ele está prestes a ser homenageado em um filme.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babados (@babados)

Com estreia inicialmente marcada para 5 de setembro, o filme Silvio abordará a história do sequestro de Silvio Santos, que é interpretado por Rodrigo Faro. No entanto, antes mesmo de sua morte, a data de estreia foi adiada. Segundo informações do Notícias da TV, a internação do dono do baú foi um fator relevante para a mudança, mas não o único.

De acordo com o portal, a principal preocupação da distribuidora da biografia era a concorrência, pois outros longas também estão previstos para estrear no mesmo período. Por isso, decidiram adiar o lançamento. Atualmente, o filme está previsto para estrear no dia 12 de setembro, mesmo após a partida de Silvio Santos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imagem Filmes (@imagemfilmes)

Filhas de Silvio Santos anunciam decisão sobre futuro do SBT:

Neste domingo, 18, as filhas de Silvio Santos publicaram um comunicado em agradecimento pelo apoio do público após a partida do fundador do SBT. Além de agradecerem o carinho, elas compartilharam que já têm planos para o futuro da emissora. Sem mudanças drásticas, as herdeiras do comunicador reafirmaram seu compromisso em continuar o legado deixado por seu pai.