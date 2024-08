Sidney Sampaio vive nostalgia com reprise de Alma Gêmea e recorda alegria de Jorge Fernando

Em entrevista à CARAS Brasil, Sidney Sampaio recorda estreia na televisão com a novela Alma Gêmea, que se tornou um grande sucesso da TV Globo

De volta ao ar com mais uma reprise de Alma Gêmea, na TV Globo, Sidney Sampaio tem vivido bons momentos de nostalgia ao ver a novela fazendo sucesso pela segunda vez no Vale A Pena Ver de Novo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembrou os bastidores da trama dirigida por Jorge Fernando, que foi a sua estreia na teledramaturgia.

"Alma Gêmea é uma história que ficou no coração das pessoas, é uma história muito linda. Para mim, mais especial ainda por ser a minha primeira novela. Esse personagem é incrível, muito doce, com um coração super puro, lindo. Então eu sou muito saudoso dessa época e só tenho lembranças incríveis", diz.

Em Alma Gêmea, Sidney interpreta o jovem Felipe, filho de Rafael e Luna, ele foi criado sem o amor do pai após a morte da amada. O personagem é o primeiro a aceitar a chegada de Serena na casa, sem saber que a moça indígena é a reencarnação de sua mãe.

"A gente fez muito sucesso na época, o pessoal sempre gosta de ver as reprises, tamanho foi o sucesso, porque às vezes eles comentavam que a gente estava mais ibope que a novela das 21 horas. Foi uma loucura, o Brasil todo assistindo. Então tenho muito orgulho de ter feito parte desse time", afirma.

Grande parte dessas memórias guardadas por Sidney também está nos bastidores da produção, que contava com a assinatura do diretor Jorge Fernando, responsável por grandes sucessos da TV Globo. "As gravações eram divertidíssimas, Jorge Fernando, nosso diretor geral, era sempre muito alegre no set", conta.

"O elenco era muito unido, muito coeso, com grandes nomes da dramaturgia brasileira, atores generosos, muito experientes e sempre compartilhando com a gente a experiência deles. Foi uma grande honra", declara o artista, que recentemente foi cotado para estar em A Fazenda 16.

Depois de 20 anos, Sidney confessa que não tem contato ou amizade com parte do elenco da novela, mas sempre que tem a oportunidade está presente em eventos, prestigiando o trabalho de todos. "São pessoas que eu admiro muito e me ensinaram bastante. Então, para mim, é muito gostoso acompanhar a trajetória de cada um sempre que eu posso", finaliza.