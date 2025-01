Sheron Menezzes chama atenção ao posar agarradinha com o marido: 'Perfeitos'

A atriz Sheron Menezzes ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir curtindo o dia na piscina com o marido

Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao compartilhar um clique agarradinha com o marido, Saulo Bernard, durante um momento de lazer.

Na imagem postada no feed do Instagram, a atriz aparece sentada na piscina, usando um biquíni cavado e um chapéu. Já seu marido está na água, abraçando-a. "Nós", escreveu a famosa na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Os internautas elogiaram o casal. "Maravilhosos", disse uma seguidora. "Lindos de viver!!!", comentou outra. "Tão perfeitos", afirmou uma fã. "Casal lindo... Deus abençoe a vocês", falou mais uma.

Em abril do ano passado, Sheron completou dois anos de casada com Saulo. Na ocasião, ela recordou vários momentos do dia em que oficializou a união com o amado, e se declarou para ele. "Dois anos… Bodas de algodão de um dos dias mais lindos que já vivemos… Ainda não superei a energia, todo amor que exalou naquele momento… Ahhh, se todo mundo pudesse sentir um pouquinho do que nós sentimos naquele dia… Que esse amor, alegria e cumplicidade permaneçam conosco sempre! Sou tão feliz contigo…", disse a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes revela conversa importante com o marido

A atriz Sheron Menezzes conversou com Gabriela Prioli no programa Sábia Ignorância, do GNT, e refletiu sobre o ciúme que sentia do marido, o lutador Saulo Camelo. Durante o papo, ela contou que mudou sua visão sobre o assunto após uma conversa que teve com o companheiro.

"Foi uma coisa que ele me ensinou. Eu era uma sagitariana ciumenta. E ele um dia me ensinou, ele falou assim para mim. 'Você ter ciúmes, você não querer que eu vá nos lugares, não querer que eu faça tal coisa, não vai fazer com que eu não faça. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer, porque eu estou bem aqui'", contou a artista. Saiba mais!

Leia também:Sheron Menezzes ostenta curvas impecáveis em cenário paradisíaco: 'Sereia'