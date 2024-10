Saiba o valor da casa de campo que pertenceu a Silvio Santos; imóvel está à venda

A casa de campo de Silvio Santos, em Mairiporã, é colocada à venda com valor impressionante; confira

Há cerca de dois meses da morte de Silvio Santos, em decorrência de uma broncopneumonia devido a infecção por H1N1, o imóvel de luxo do apresentador em Mairiporã, interior de São Paulo, foi colocado à venda. A dimensão do imóvel e o valor impressionam.

O local foi usado como casa de veraneio por Silvio Santos e suas filhas ao longo dos anos, sendo ocupada até mesmo por familiares. O responsável pelo desenvolvimento da mansão foi o escritório de arquitetura Aflalo/Gasperini, muito renomado nessa área. Há alguns anos, foi adquirida por outro proprietário e passou por uma série de reformas, mas sempre preservando o conceito original.

Foto: Tiktok

E o valor pedido para a venda da mansão que pertenceu a Silvio Santos é de R$ 6,2 milhões. Com 6.000 m2 de terreno e 670 m2 de área construída, a casa conta com 3 suítes, deck de madeira, sala com vista para o quintal, cozinha em conceito aberto, claraboia, hidromassagem, piscina e jardim amplo. O terreno ainda conta com uma represa ao fundo, que pode ser acessada por uma trilha.

Leia na íntegra na Contigo!