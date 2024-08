Rodrigo Godoy rebate críticas por sua relação com Preta Gil

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, voltou a ser criticado por sua relação com a cantora e fez questão de rebater as críticas

Nesta quinta-feira, 22, Rodrigo Godoy voltou a ser criticado por sua relação com Preta Gil. Eles foram casados por oito anos e se separaram em meio ao tratamento da cantora contra um câncer de intestino.

Em seu Instagram Stories, o famoso se pronunciou sobre as críticas. “Se eu fosse entrar em um buraco por tudo o que já falaram de mim… Vivi um relacionamento durante dez anos, sempre fui o ‘gigolô, interesseiro, aproveitador, novinho, sarado que casei com uma mulher mais velha por interesse’ e essa mer** sempre entrou por aqui e saiu por aqui, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou", disse ele.

Em seguida, Rodrigo comentou que segue sem ligar para os ataques. “Então não vai ser agora que as merd*** que vocês estão escrevendo, no mesmo sentido, no mesmo lugar, elas continuam entrando por aqui e saindo por aqui. Achem o que vocês quiserem, falem o que vocês quiserem sobre mim, quem sabe de mim sou eu", concluiu.

Preta Gil retoma tratamento

A cantora Preta Gilusou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 22, para fazer um comunicado aos seus seguidores. Ela explicou que após ser internada para realizar alguns exames de rotina, foi constatado a necessidade de retomar seu tratamento oncológico.

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior", explicou a artista.

Em seguida, Preta pediu o apoio dos fãs. "Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil", completou ela, que foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023.

Na legenda, a cantora se mostrou confiante para mais uma batalha. "Sigo confiante para vencer mais essa batalha! Um beijo com amor", escreveu. Nos comentários, os amigos deixaram mensagens positivas.