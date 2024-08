Restos mortais do cantor Claudinho foram retirados do túmulo dele

Viúva do cantor Claudinho revela que os restos mortais do artista foram removidos do túmulo sem a família ter conhecimento

O cantor Claudinho, que fazia parte da dupla com Buchecha, faleceu em um acidente de carro em julho de 2002 e foi sepultado em um cemitério no Rio de Janeiro. Porém, a viúva dele, Vanessa Alves, revelou que os restos mortais do artista foram retirados do túmulo sem a autorização da família.

Em contato com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, ela revelou que os restos mortais de Claudinho foram exumados pela organização do cemitério, sendo que isto não devia acontecer porque o túmulo dele era perpétuo.

“Me informaram que fizeram a exumação após tentar contato com a família por telegrama. Eles fizeram a exumação e colocaram ele em um ‘nicho especial’. Ele está junto com seis ou sete restos mortais de outras pessoas. Fiquei muito triste. Por ser um jazigo perpétuo, eles não deveriam abrir”, disse ela.

O antigo jazigo de Claudinho foi usado para o sepultamento de outra pessoa. Com isso, a viúva entrou na justiça para denunciar o que aconteceu. O caso ainda está em investigação.

A morte do cantor Claudinho

O cantor Claudinho, batizado como Cláudio Rodrigues de Mattos, faleceu no dia 13 de julho de 2002, quando ele estava com 26 anos. O artista sofreu um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra enquanto voltava de um show.

Claudinho estava no banco do carona do carro, que era dirigido por Ivan. O veículo colidiu com uma árvore enquanto chovia muito. O cantor morreu no local e Ivan foi levado para o hospital.