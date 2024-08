O ator Rafael Zulu postou uma foto ao lado da esposa, Aline Becker, e comemorou o cinco anos ao lado dela com uma declaração

Rafael Zulu usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para comemorar cinco anos ao lado da esposa, Aline Becker, com quem tem um filho, Kalu, de dois anos.

Em seu perfil no Instagram, o ator postou uma foto todo sorridente com a amada e se declarou: "Hoje o dia tá mais feliz porque eu completo 5 anos com o amor da minha vida! Muito legal dividir a vida com você!", afirmou ele.

"Cada dia que passa estamos mais fortalecidos e incrivelmente conquistando tudo que a gente sempre sonhou em conquistar juntos. Já entendemos que viveremos juntos pra sempre e muito felizes com a nossa família linda que construirmos! Que Deus nos proteja sempre", completou o artista, que também é pai de Luiza, de 17 anos, fruto de uma relação anterior.

Aline também fez questão de comemorar a data especial. Ela recordou fotos do casamento deles e se declarou. "Lembro exatamente dessa data 5 anos atrás! Estávamos no quarto, quando você me surpreendeu com um pedido de namoro, logo depois já estávamos morando junto. A gente já tinha certeza. De la para cá foram muitas histórias e vários acontecimentos, passamos por uma pandemia, uma gestação (ainda) e vários momentos que nos fizeram amadurecer."

"Essa última foto representa mais uma construção dos nossos sonhos junto, e assim a gente vai indo, com prosperidade e verdade. Eu amo viver a vida do teu lado! Me sinto segura e protegida sabendo que a nossa vida é dividida! Você me ensina, eu te ensino e sem vaidade nenhuma, a gente pede desculpa. Contigo ao meu lado, eu sinto uma vontade natural de melhorar e de querer evoluir. Te amo e que Deus nos proteja sempre do que não é nosso. De mãos dadas, juntos e sempre. Feliz 5 anos", finalizou.

Confira as publicações:

Rafael Zulu e Aline Becker se casam em cerimônia na praia

Em outubro do ano passado, Rafael Zilu e Aline Becker se casaram em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. O artista trocou alianças com a nutricionista em uma cerimônia ao ar livre na praia.

Entre os convidados estava o cantor Thiaguinho, que integrou o time de padrinhos dos noivos. A namorada dele, a ex-BBB Carol Peixinho, também marcou presença no evento com um vestido laranja. Saiba mais!