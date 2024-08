A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann usou suas redes sociais para mostrar detalhes de sua noite romântica com o namorado, o ator Allan Souza Lima

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann usou suas redes sociais para mostrar detalhes de sua noite romântica com o namorado, o ator Allan Souza Lima, nesta segunda-feira, 12. Os pombinhos curtiram um momento especial antes de o artista se despedir dela para gravar a segunda temporada de Cangaço Novo, da Prime Video.

A playlist da noite consistiu em músicas de Frank Sinatra. Ele aproveitou para dançar ao som de That's Life, enquanto Rafa compartilhava com seus seguidores os detalhes do que havia preparado para a ocasião.

"Nossa 'despedida' pra ida dele pra gravação de Cangaço 2 vai ser divertida hoje hahaha", escreveu ela nos stories enquanto mostrava uma mesa cheia de tintas e pinceis. Em seguida, ela gravou que estava pintando um quadro. "Vou desenhar ele e ele a mim hahahaha vai sair uma benção", detalhou.

Ela também mostrou que Alex estava empenhado na missão. Confuso, ele questionou: "E aí, o que que faz?". "Você vai me fazer e eu vou te fazer", explicou Rafa. E ele pegou o gato do casal, colocou o pincel na pata dele para ajudá-lo a pintar.

Discreto, Allan Souza Lima fala sobre namoro com Rafa Kalimann

Em recente entrevista ao programa Otalab, do UOL, Allan Souza Lima abriu o coração e falou um pouco sobre a aproximação do casal. "Tamo junto, sim! Ela é uma pessoa incrível, sim. Ela é espiritualizada demais", iniciou ele.

E completou: "Eu não estendo muito sobre vida pessoal, mas tem um lugar que, quando eu falo da minha vida pessoal, por exemplo, é quando está relacionado a algo de transformação. Então, assim… A gente fala muito sobre isso. O nosso encontro foi num lugar de transformação. Ela é uma pessoa muito espiritualizada. E ela vem me trazendo isso. Ela vem me alimentando muito isso, desde que a gente se conheceu. A gente é bagaceira. A gente se diverte 24 horas por dia".