Queda de avião da Voepass: relatório revela como foi a perda de controle até o acidente

Cenipa divulga o relatório preliminar com as informações do avião da Voepass que caiu em Vinhedo e matou 62 pessoas

As investigações sobre a queda do avião da Voepass seguem em andamento nas autoridades aéreas do Brasil. Nesta sexta-feira, 6, quase um mês após o acidente em Vinhedo, no interior de São Paulo, que matou 62 pessoas, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) divulgou um relatório preliminar com as informações que foram recolhidas da caixa-preta até o momento.

O relatório informou os dados factuais que já foram coletados. Estes dados mostraram que a aeronave estava certificada para voar em condições de formação de gelo, a tripulação era qualificada e tinha informações meteorológicas, houve formação de gelo severo durante o voo, a tripulação não declarou emergência e aconteceu a perda de controle durante o voo.

Além disso, o Cenipa informou que o copiloto declarou que havia bastante gelo na aeronave apenas um minuto antes da queda. Logo depois, os pilotos perderam o controle da aeronave.

Antes da queda, o avião recebeu a autorização para iniciar a curva em direção ao aeroporto. Porém, neste processo, o controle foi perdido. A aeronave virou para o lado contrário e girou cinco vezes na posição de parafuso até atingir o chão.

Durante o voo, o piloto não declarou estado de emergência em nenhum momento e a aeronave não apresentava defeitos técnicos que impossibilitassem o voo. Além disso, a caixa-preta registrou ruídos e vibrações no momento em que o controle foi perdido e um dos tripulantes informou que havia problema no sistema de degelo. "Existiram duas vezes nos gravadores de voo de voz. Em uma delas, o piloto comenta que houve falha no sistema de airframe [antigelo]. Na segunda delas, o copiloto comenta 'bastante gelo'. Foram duas vezes que foi comentado durante o voo de 1h e 10 minutos sobre o gelo”, informou tenente-coronel Paulo Mendes Fróes.

Agora, a investigação seguirá com exames de materiais e testes dos equipamentos, entrevistas e análise de procedimentos operacionais e de manutenção.

Vale destacar que o áudio da caixa-preta não foi divulgado em respeito às famílias das vítimas e o Cenipa informou que conclusões ainda não foram feitas porque a investigação está em andamento. O relatório apenas informou dados que estavam na caixa-preta da aeronave.

O avião caiu às 13h22 do dia 9 de agosto de 2024 em um condomínio de casas em Vinhedo, no interior de São Paulo. 62 pessoas morreram, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes.

Famílias das vítimas já começaram a receber o valor do seguro

A investigação sobre o acidente de avião da Voepass em Vinhedo, São Paulo, segue em andamento. Enquanto isso, as famílias das vítimas já começaram a receber do seguro Reta (Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo), informou o site UOL.

De acordo com a publicação, o valor do seguro será de R$ 103 mil por família, sendo que foram 62 vítimas na queda da aeronave. Além disso, as famílias ainda podem entrar na justiça em busca de possíveis indenizações pelo acidente.

Vale ainda lembrar que as famílias também já receberam os pertences das vítimas do acidente que estavam o Instituto de Criminalística de São Paulo, que pediu os itens para que pudessem identificar os corpos.