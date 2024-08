O que muda com o luto decretado pelo governo após a morte de Silvio Santos? Entenda

Morte de Silvio Santos; descubra o que realmente muda após o luto oficial decretado pelo governo pela partida do apresentador

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. Em razão da perda do ícone da televisão brasileira, o governo decretou luto oficial como uma forma de homenagem. Este gesto simbólico prestará tributo ao eterno dono do baú e trará algumas mudanças nos próximos dias. Entenda o que acontece a seguir.

Em uma publicação no ‘Diário Oficial da União’, O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias em todo o país: "É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Senor Abravanel, Silvio Santos”, diz o comunicado, que foi reforçado nas redes sociais:

"Ao longo dos anos nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores e trabalhadoras de suas empresas e fãs pelo Brasil", Lula declarou.

Embora o presidente tenha decretado um luto oficial de três dias em todo o país, os governadores de cada estado têm a flexibilidade de estender o período de luto e prolongar as homenagens. Por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou a perda do comunicador em uma nota e decretou luto de sete dias para o estado.

Além de Tarcísio, outros representantes também prestaram suas homenagens. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que o luto é uma forma de 'solidariedade à família, aos amigos e a todos os seus fãs e admiradores'. Durante o período, as bandeiras do Brasil serão hasteadas a meio-mastro em órgãos públicos .

É importante destacar que Silvio Santos faleceu aos 93 anos neste sábado, 17, devido a broncopneumonia resultante de uma infecção por H1N1. Ele estava internado no hospital há 17 dias. Segundo a família, o apresentador escolheu ser internado, e apenas um número restrito de pessoas foi visitá-lo durante a internação.

Corpo de Silvio Santos é acompanhado por escolta ao deixar hospital:

Neste sábado, 17, Silvio Santos faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a cobertura da Globo, o corpo do apresentador foi cuidadosamente acompanhado por escolta ao deixar o hospital. Agora, as despedidas devem ocorrer com total discrição, conforme as recomendações do eterno dono do baú.

Segundo informações obtidas pela Quem, o corpo do apresentador foi encaminhado para um cemitério reservado e exclusivo para a família. As despedidas estão previstas para ocorrer amanhã de manhã. Vale destacar que Silvio Santos optou por não ter um velório. A decisão do dono do baú será respeitada e foi avisada no plantão do SBT.