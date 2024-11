Quem é Luciana Curtis? Modelo foi vítima de sequestro com marido e filha

A modelo Luciana Curtis passou cerca de 12 horas em cativeiro junto com o marido e a filha caçula do casal, de 11 anos; caso é investigado

A modelo Luciana Curtis passou por um grande susto ao lado do marido, o fotógrafo Henrique Gendre, e da filha caçula do casal, de 11 anos. Na última quarta-feira, 27, a família foi sequestrada por criminosos armados na Zona Oeste de São Paulo.

As vítimas, abordadas logo após deixarem um restaurante no Alto da Lapa, foram levadas para o bairro da Brasilândia, Zona Norte, onde ficaram reféns por cerca de 12 horas. De acordo com policiais responsáveis pelo caso, os sequestrados conseguiram transferir dinheiro das contas do casal para membros do grupo.

A herdeira mais velha de Luciana Curtis e Henrique entrou em contato com um tio ao notar que os pais e a irmã não davam notícias. O familiar, então, imediatamente acionou a polícia, dando início às investigações. Os criminosos liberaram o casal e a caçula na manhã de quinta-feira, 28, que seguiram até uma delegacia da região com ajuda de funcionários públicos que passavam pelo local.

Em nota, a assessoria da modelo informou que todos estão bem. O caso segue sendo investigado pela Divisão Antissequestro (DAS), que analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o grupo que abordou a família.

Quem é Luciana Curtis?

Nascida em São Paulo, Luciana Curtis tem 48 anos e é filha do inglês Malcolm Leo Curtis e de Kátia Maria Furtado Mendonça Curtis. A modelo foi descoberta por um olheiro quando estava em uma matinê.

Aos 17 anos, Luciana conquistou o primeiro lugar na final brasileira do maior concurso de modelos do mundo, o Supermodel of the World. O evento já revelou brasileiras como Adriana Lima, Camila Finn e Tayane Leão.

Ela morou fora do Brasil por mais de 20 anos e retornou ao país de origem em 2021. Casada com o fotógrafo Henrique Gendre há 22 anos, Luciana é mãe de duas meninas

