Meryl Streep está vivendo romance com colega de elenco? Saiba mais

Meryl Streep e Martin Short fazem par romântico em de "Only Murders in the Building" e os rumores de um romance na vida real ganharam força

Meryl Streep e Martin Short, astros de "Only Murders in the Building", alimentaram os rumores de um possível romance ao serem flagrados de mãos dadas em uma festa de estreia da série. As imagens, divulgadas pelo Deadline, contradizem as declarações anteriores dos atores, que negaram qualquer envolvimento amoroso.

A química entre os dois na série - que curiosamente, seus personagens interpretam interesse amoroso do personagem - e suas aparições públicas juntos intensificaram as especulações dos fãs.

O vídeo capturado mostra o possível casal caminhando de mãos dadas na festa após a estreia, com Steve Martin atrás deles. Mais cedo naquela noite, fotos no tapete vermelho capturaram os dois docemente segurando as mãos um do outro enquanto posavam juntos, alimentando ainda mais a especulação entre os fãs.

Martin Short and Meryl Streep attend the premiere after party for #OnlyMurdersInTheBuildingpic.twitter.com/tGJQtiCxEq — Deadline (@DEADLINE) August 23, 2024

Apesar das fotos, tanto Streep quanto Short insistiram em diversas ocasiões que sua relação se limitava a uma forte amizade. Representantes de ambos os atores já haviam desmentido os rumores de romance no passado. No entanto, os fãs continuam a buscar pistas sobre a verdadeira natureza do relacionamento entre os dois.

A especulação do romance dos dois ganhou forças nas redes sociais durante o Globo de Ouro de 2024 em janeiro. Isso aconteceu meses depois que um porta-voz da atriz de Mamma Mia! compartilhou que ela e seu marido Don Gummer, com quem se casou em 1978, estavam separados há seis anos. Já o ator é viúvo e perdeu sua esposa Nancy Dolman, em 2010.

Na época de premiação Short negou o boato de que estaria namorando com a atriz: “Não somos um casal, somos apenas amigos muito próximos”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Meryl Streep é homenageada com prêmio honorário no Festival de Cannes

Ícone do cinema, Meryl Streep foi homenageada na abertura do Festival de Cannes. A atriz, vencedora de três estatuetas do Oscar e inúmeros outros prêmios, ganhou mais um para colocar em sua estante: uma Palma de Ouro honorária, em celebração a sua contribuição para o cinema.

Para além do prêmio, o retorno de Meryl ao Festival de Cannes acontece 35 anos depois de ter levado a categoria de Melhor Atriz no evento. Na ocasião, ela foi premiada pelo longa "Um Grito no Escuro".