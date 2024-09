Marcos Oliveira, o Beiçola, posa sorridente com seus cachorros após alta

O ator Marcos Oliveira recebeu alta após se submeter a um cateterismo. Já em casa, ele posou sorridente ao lado de seus três cachorros

O ator Marcos Oliveira, famoso por dar vida ao personagem Beiçola na série A Grande Família (2001-2014), recebeu alta médica nesta quinta-feira, 12, após se submeter a um cateterismo. O artista estava internado desde segunda-feira, 9, no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Já em casa, ele posou sorridente ao lado de seus três cachorros. Nas imagens, ele aparece sentado em um sofá e não esconde a alegria em reecontrar os animais de estimação. Veja:

Marcos Oliveira (Fotos: Dan Delmiro / agnews)

Marcos Oliveira (Fotos: Dan Delmiro / agnews)

A internação

A previsão era que Marcos pudesse sair da unidade de saúde ainda na terça-feira, 10, um dia após realizar o procedimento. No entanto, em razão de sua situação renal, o artista ficou em observação por mais alguns dias. No incício da semana o ator usou seu Instagram para falar sobre sua saúde.

"Oi gente! Estou aqui na UNIMED RIO BARRA no CTI. Já fiz o Cateterismo. Uso dois estêncil há alguns anos também. Mas já estou um pouco melhor e sendo bem atendido. Ficarei ainda hoje em observação e amanhã de manhã devo voltar pra casa. Orando por isso! Porque tenho muita coisa pra fazer e que deixei de fazer hoje", disse ele na última segunda-feira, 9.

E completou: "Não foi dessa vez que eu parti. Obrigado por todas as mensagens de carinho e ligações. Não conseguirei responder todos pois estou com pouca bateria no celular. Um beijo gente".

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Marcos contou que estava passando por dificuldades financeiras. Ele chegou a receber uma ordem de despejo por dívidas de aluguel. A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira se solidarizou com a situação do ator e o ajudou a quitar suas dívidas. Bastante emocionado, o intérprete de Beiçola agradeceu a ajuda.