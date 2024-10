Lucas Guedez se afasta das redes sociais. Entenda o motivo

O influenciador digital Lucas Guedez escreve mensagem para anunciar o seu afastamento temporário das redes sociais e dá pista sobre o motivo

O influenciador digital Lucas Guedez surpreendeu ao anunciar o seu afastamento temporário das redes sociais. Em uma mensagem para seus fãs, ele contou que precisaria ficar longe da internet por alguns dias para lidar com uma questão familiar. Porém, ele não entrou em detalhes.

"Meu povo, vou ficar sumidinho entre hoje e amanhã. Quando eu puder, explico aqui direitinho para vocês. Está tudo bem! Só estou passando por um momento muito delicado junto com a minha família. Peço orações!", disse ele.

Vale lembrar que Lucas também é participante fixo do programa Sabadou com Virginia, do SBT. Ele divide o comando da atração com a amiga Virginia Fonseca.

Lucas Guedez comemora conquista no SBT

Co-apresentador do Sabadou com Virginia, programa do SBT, Lucas Guedez (22) conversou com a CARAS Brasil sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta sexta-feira, 28.

O objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independentemente do gênero sexual. No bate-papo, o influenciador digital fala de progresso e comemora conquista pessoal na emissora de Silvio Santos (93): “Tenho liberdade para ser eu mesmo”.

Guedez ressalta a importância da data para a comunidade LGBTQIA+. “Destaca a visibilidade da comunidade, além de uma reflexão sobre os direitos conquistados e os desafios ainda enfrentados por nós, LGBTs. Acho que é essencial ter este movimento para combater a discriminação e a violência, além de conscientizar a sociedade sobre as questões de identidade e gênero e orientação sexual”, diz; confira a entrevista completa com o influenciador!