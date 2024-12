Liniker: relembre a trajetória da cantora mais premiada do Prêmio Multishow 2024

Premiada e aclamada, Liniker foi a artista destaque do Prêmio Multishow 2024; relembre a trajetória

Na última terça-feira, 3, a cantora Liniker foi o grande nome do Prêmio Multishow 2024. Indicada em 11 categorias, a artista saiu da cerimônia com quatro troféus, nas categorias Capa do Ano, MPB do Ano, Álbum do Ano e o mais desejado Artista do Ano. A premiação marca Liniker como uma das vozes mais potentes da música brasileira.

O discurso da vencedora

Durante o evento, Liniker subiu ao palco para apresentar um medley do disco CAJU, sendo aclamada pelo público na apresentação. Ao receber os prêmios Álbum e Artista do Ano, a cantora emocionou a todos com um discurso comovente e corajoso. Confira na íntegra:

“Obrigada. Tô muito feliz por ter construído um álbum que eu pudesse me divertir e me dar de presente. A gente que faz música entende que a gente tá dentro de uma indústria fonográfica em que estamos sempre a serviço do outro, e pela primeira vez quis fazer um disco que me celebrasse, que me fizesse sentir capaz e digna. Isso é muito feliz. Agradeço aos produtores que trabalharam comigo, é a segunda vez que assino uma produção de um disco, além de cantar. Agradeço a Iansã por me dar esse álbum. Eparrey Oyá! (…) Eu agradeço imensamente pela possibilidade de ser ouvida na realidade de um país que silencia e amordaça de forma transparente tantas pessoas, sentimentos e realidades, como a que molda o que sou, e que sempre só pensou em sonhar e poder se nutrir do próprio sonho mesmo sendo o Brasil essa imensidão potente e explosiva que somos. Ser reconhecida como vencedora nesta categoria com este disco que sonhei primeiro sozinha, e depois construí com tantas outras mãos aponta não só ao futuro, mas brinda o presente com o melhor que pude fazer pra mim, no resgate de acreditar quem eu sou e me permitir existir. Obrigada a todos que escutam esse disco e se reconhecem nas faixas que escrevi com tanto sol no peito. Obrigada, principalmente, a Oyá, por me renascer de novo, pra colher com dignidade tudo o que eu plantei e me lembrar todos os dias que meu nome não é Liniker à toa”.

O ano é dela! Que momento extremamente emocionante da Liniker recebendo o prêmio de artista do ano 🥹🫶 #PrêmioMultishowpic.twitter.com/JQSv4TYjct — Multishow (@multishow) December 4, 2024

A trajetória de Liniker

Em 2015, a artista fazia parte do grupo Liniker e Os Caramelows, que ajudou a fundar na cidade de Araraquara, em São Paulo. Juntos, chegaram a ganhar, em 2016, o prêmio de Melhor Grupo, na categoria Revelação, no Prêmio Multishow 2016.

Em 2020, Liniker anunciou em entrevista à Rolling Stone que estaria deixando o grupo para seguir carreira solo: “Às vezes, os sonhos que a gente tem não cabem todo mundo. Às vezes, alguém quer produzir disco na Espanha; (eu) quero (me) dedicar a teatro, cinema…”, contou a artista na ocasião. E completou: “Às vezes, nossos sonhos são díspares. Até os sonhos mais internos. Lembro desse dia da reunião de ficar pensando impossível que eu tenha realizado tudo. (Acho que) Deveria ter 23 anos ali. Como eu poderia ter realizado tudo isso? Calma, tem que ter mais coisa. Mas é abrir espaço, porosidade.”

Seguindo carreira solo, a artista se tornou símbolo de resistência e representatividade, se tornando em 2022, a primeira artista trans brasileira a vencer um Grammy Latino, com o álbum Indigo Borboleta Anil. Além disso, Liniker integra atualmente a Academia Brasileira de Cultura.