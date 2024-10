Liam Payne, ex-One Direction, teve a vida marcada por vários traumas; entenda

O cantor Liam Payne, que morreu aos 31 anos nesta quarta-feira, 16, enfrentou grave doença, bullying na escola e teve azar no amor

O cantor Liam Payne, que foi encontrado morte nesta quarta-feira, 16, no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, enfrentou vários traumas ao longo da sua vida, mas nunca deixou de falar sobre esses assuntos difíceis.

Ex-integrante da banda One Direction, Liam nasceu no dia 29 de agosto de 1993 e precisou ser hospitalizado devido a um problema de saúde, identificado pelos médicos após três semanas. Na ocasião foi descoberto que um de seus rins funcionava mal, o que prejudicava seu corpo, e para o bebê ficar vivo, foi injetado em seu braço 32 injeções. Ele precisou passar seus primeiros anos de vida no hospital, até se recuperar completamente.

Bullying na escola

Já na época da escola, Liam Payne foi vítima de bullying, mesmo se esforçando para se socializar. Foi então que ele começou a treinar boxe para se defender dos ataques que sofria. "Quando eu estava na escola, eu sofria bullying de algumas pessoas mais velhas que eu. Eu estava no oitavo ano, enquanto eles eram do último. Eu contei o que acontecia para os meus pais e professores, mas não parava de acontecer, então eu tive que resolver isso sozinho", revelou ele em entrevista ao site Pressparty, em 2013.

"Eu fui a um acampamento para aprender boxe, e isso me deu a confiança de saber que, se precisasse, eu poderia me defender e enfrentar qualquer um. Então, eu chamei um cara que conhecia, que estava na casa dos vinte anos, para fingir que era meu irmão mais velho e me buscar na escola. Assim que eles o viram, isso parou de repente", completou.

Azar no amor

Liam Payne sempre deixou claro que não teve sorte no amor na sua adolescência. Em 2016, ele começou a namorar Cheryl Cole, cantora e jurada do 'The X Factor', e foi criticado publicamente por estar com uma mulher dez anos mais velha. Ela também não foi poupada das críticas.

Payne e Cole se conheceram em 2008, quando o cantor, que tinha 14 anos, participou do reality show musical. Em 2017, eles anunciaram o nascimento do primeiro filho, Bear Grey Payne. No ano seguinte, os dois terminaram o relacionamento.

No mesmo ano, o cantor começou a namorar a modelo Maya Henry, de quem ficou noivo em 2020, contudo, dez meses depois o fim do noivado foi anunciado. Payne chegou a manifestar arrependimento pelo fim da relação.

Já em outubro de 2022, Liam foi visto pela primeira vez com a influenciadora digital Kate Cassidy. Em dezembro do mesmo ano, ela postou a primeira foto com ele no Instagram, confirmando o namoro. Os dois estavam juntos em Buenos Aires, na Argentina, onde o cantor foi encontrado morto.

A morte de Liam Payne

De acordo com o jornal local La Nacion, Liam Payne caiu do terceiro andar do hotel de luxo Casa Sur, que fica localizado no bairro de Palermo. Ainda segundo a reportagem, a polícia foi chamada ao local para conter "um homem agressivo", que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Saiba mais!