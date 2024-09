Leão Lobo abre o jogo e revela por que escondeu nome do jogador que quase o matou

Em entrevista à CARAS Brasil, Leão Lobo quebra o silêncio sobre jogador que quase o matou após noite de sexo

Leão Lobo (70) chocou o Brasil nesta quarta-feira, 11, ao revelar que foi ameaçado e quase assassinado por um ex-jogador do Athletico Paranaense após uma noite de amor. A declaração foi dada ao podcast Papagaio Falante.

Segundo relato do apresentador do TV Fama, ele conheceu o atleta em uma balada e seguiu para o apartamento do affair que fica localizado no Largo do Arouche, em São Paulo. Lá, o homem o segurou e ameaçou jogá-lo da varanda do 18º andar.

"Depois que a gente transou, ele me pendurou na sacada e disse: 'Olha onde você vai cair, lá embaixo, porque eu não gosto de viado. Olhava lá para baixo, já me via morto. Só conseguia enxergar o largo do Arouche pequenininho lá embaixo", relatou.

Em entrevista à CARAS Brasil um dia após as declarações acima, Leão abre o jogo e explica por que escondeu o nome do jogador por tanto tempo. O apresentador ressalta para a nova geração a importância de tomar medidas de segurança no primeiro encontro e revela se ainda guarda mágoa do homem que quase o matou.

"Nunca mais soube da existência da figura. Durante um tempo ainda lembrava do nome, depois esqueci também", justifica ele, que em seguida aconselha homens gays da nova geração. "Os meninos gays, não levem ninguém para casa, e conheçam bem os parceiros antes de ficarem a sós com eles. E principalmente usem camisinha na hora do sexo, nada de preps."

Leão Lobo conta que o episódio que quase terminou em tragédia ainda é marcante em sua memória. Ele, no entanto, afirma não saber dizer se perdoaria o jogador caso recebesse um pedido anos depois. "Não sei se perdoaria, só vivendo a situação poderia saber. Mas é difícil perdoar quando você quer dar amor, e recebe a violência como resposta", conclui.