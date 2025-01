Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam data do casamento

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelaram a data que pretendem subir ao altar. O anúncio foi feito com um lindo vídeo na praia

Em suas redes sociais, Laís Caldas sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 2, a médica usou a sua conta no Instagram para fazer um anúncio mais do que especial para os fãs. A ex-BBB publicou um vídeo em que aparece andando de mãos dadas na praia com o noivo Gustavo Marsengo. Em determinado momento, eles escrevem "Falta um mês" na areia.

Na legenda da publicação, Laís explicou que eles oficializam a união no civil no próximo mês. A festa, no entanto, deve ocorrer apenas no segundo semestre.

"Um mês para o Casamento Civil. Ps: O religioso e festa serão no segundo semestre", escreveu ela. O casal se conheceu durante participação no Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo, e ficaram noivos no final de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

Casamento adiado

Poxa! Em entrevista recente ao podcast De Hoje a Oito, o ex-BBB Gustavo Marsengo revelou que o tão esperado casamento com Laís Caldas, que estava previsto para acontecer em 2024, foi adiado. O casal, que iniciou o relacionamento durante o BBB 22, ficou noivo no Natal de 2023.

Segundo Gustavo, a ideia inicial era realizar a cerimônia em 2024, mas questões burocráticas acabaram interferindo nos planos. "Eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", disse o bacharel em Direito.

Ainda durante o bate-papo, o influenciador compartilhou que o casamento no civil está previsto para acontecer já no início de 2025. "A gente vai casar em fevereiro. Ficou marcado para o dia 1° de fevereiro no civil. Vai ser só pai, mãe e irmão. Mais para frente a gente faz a festa", detalhou o noivo de Laís.

Leia também: Noivos, Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam se planejam aumentar a família