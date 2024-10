Juliette impressiona com maquiagem assustadora de Halloween. Veja!

Juliette Freire mostrou que a sua versão maquiadora nunca deixou de existir e arrasou com uma maquiagem de Halloween para lá de assustadora

Nesta quinta-feira, 24, Juliette Freire provou que a sua versão maquiadora nunca deixou de existir. Com a aproximação Halloween, conhecido como Dia das Bruxas no Brasil, a famosa mostrou que já está super no clima da festa.

Em sua conta no Instagram, Juliette compartilhou um vídeo em que aparece fazendo uma maquiagem para lá de assustadora. Ela desenhou duas aranhas ao redor dos olhos e ainda usou lentes que deixaram os seus olhos completamente pretos. A ex-BBB ainda apostou em um batom preto para finalizar a produção.

"Que susto, criatura", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "A Juliette maquiadora reina", escreveu uma internauta. "Make perfeita", comentou outra. "Arrasando como sempre", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Dinheiro pós BBB

A ex-BBB e cantora Juliette Freire falou sobre o dinheiro que ganhou após o BBB 21, da Globo. Durante o bate-papo no Sábia Ignorância, do GNT, na segunda-feira, 21, ela contou que o carro foi a única coisa que comprou para si mesma com o valor que ganhou após sua participação.

O assunto veio à tona após Gabriela Prioli a questionar sobre a dificuldade de desfrutar das conquistas. E a ex-BBB explicou: "Eu tinha um problema muito sério com o dinheiro. Porque a minha mãe, ela sempre falou: 'Minha filha, isso é muito caro. Minha filha, você sabe o sacrifício disso?' E eu trabalhei desde cedo, então eu sabia o sacrifício de tudo", confessou.

A maquiadora contou que, antes da fama, não era consumista porque sabia o quão difícil era ganhar dinheiro, e que ainda mantém esse comportamento atualmente. "Eu não comprava. Então eu tinha problema com consumo muito grande. Até hoje, eu acho que eu não comprei nada para mim. Eu comprei tipo um, sei lá, um carro. Eu tenho um pouco de problema com isso. Principalmente com dinheiro, com outras coisas nem tanto. Mas o dinheiro representa um lugar delicado para mim", detalhou.

