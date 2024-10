Júlia Gomes lembra o que fez com prêmio em barras de ouro que ganhou do SBT

Julia Gomes surpreendeu ao contar o que fez com os R$ 200 mil em barras de ouro que ganhou do SBT, em 2010, aos 7 anos de idade

A atriz e cantora Julia Gomessurpreendeu ao contar o que fez com os R$ 200 mil em barras de ouro que ganhou ao vencer a 2ª temporada do Qual é o Seu Talento?, do SBT, em 2010. Na época, aos 7 anos de idade, ela impressionou o público cantando I Will Always Love You.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pazin, do UOL, ela contou que gastou tudo. "Me inscrevi escondida da minha mãe no programa. Ela só soube depois (risos). Com o prêmio, comprei um carro para a minha mãe e fui para a Disney. Viajei com 'tudo liberado'. Era o meu dinheiro, né? Pude comprar brinquedos e tudo do Mickey", disse.

Aapós conquistar o prêmio, ela esteve no elenco de novelas da Rede Globo como A Vida da Gente, de 2011, e Amor Eterno Amor, de 2012. Também viveu a vilã Marian no remake da novela Chiquititas (2013).

Amor pela música

Atualmente, ela está no elenco da segunda temporada de Rensga Hits. Na produção sertaneja do Globoplay, ela interpreta a vilã Luane, que cuida das carreiras de Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann) e tenta encontrar um jeito de se dar bem em cima das irmãs.

"A Luane não é flor que se cheire. É ambiciosa, o tipo de pessoa que não se importa com o outro. Se precisar passar por cima, ela passa mesmo. É uma 'falsiane", mas muito determinada e focada", disse a atriz sobre a personagem.

Apesar do lado vilã, ela se identifica com Luane quando o assunto é o amor pela música. "Esse papel me ajudou a querer resgatar um sonho que estava adormecido dentro de mim. A Luane canta e atua, e canta sertanejo, que é a minha paixão. Vi essa personagem como um sinal de Deus. É para eu insistir na minha carreira musical", destacou.