Jan Rios, repórter de Sônia Abrão, estreia em série da Netflix

Repórter de Sônia Abrão, Jan Rios vai atuar na quinta temporada de Sintonia, da Netflix

Jan Rios, repórter do A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão, na RedeTV, estará na quinta e última temporada da série Sintonia, da Netflix. A trama retrata a periferia de São Paulo com histórias pessoais do "trio da quebrada”

A quinta temporada da série chega ao catálogo da plataforma de streaming em 5 de fevereiro, após mais de um ano e gravações. Jan Rios será responsável por dar vida a um repórter de televisão, mesma função que exerce fora da trama. Além disso, Nando (Christian Malheiros), Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê) também estão confirmados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jan Rios (@janrios.oficial)

"Eu também gosto muito de atuar, mas não pensava em fazer filme, novela ou série. Fazia só publicidade, pois atualmente me dedico 100% para o programa da Sonia Abrão. Quando veio o convite da Gullane Filmes para participar da série não pensei duas vezes. Obviamente não posso revelar o desfecho dos núcleos na trama. Mas posso afirmar que o público vai se surpreender", explicou.

O repórter do A Tarde é Sua ainda contou como foram os bastidores: "Eu tive três diárias de gravação e fiquei impressionado com a dimensão e estrutura desse projeto. O cuidado de uma produção da Netflix é impressionante. Quase 100 profissionais envolvidos para uma diária acontecer, sem contar na figuração. Embora a plástica da série seja simples, a produção é grandiosa".

José Luiz Datena, recém-contratado pelo SBT, também recebeu um convite para fazer uma participação especial na quinta e última temporada da série da Netflix. Jan Rios, por sua vez, foi contratado pela RedeTV! há cinco anos e sempre manteve sua carreira ativa com peças publicitárias para grandes marcas, incluindo a plataforma de streaming.

Leia na íntegra na Contigo!