Irmã de MC Daniel, Alicia X comemora que será titia e garante: ‘Vai ser um ótimo pai’

A cantora Alicia X (24) está radiante com a notícia de que será titia. Ela é irmã de MC Daniel (26), que recentemente movimentou as redes sociais ao anunciar que será pai pela primeira vez, e de um menino. O bebê é fruto do namoro do músico com a influenciadora digital Lorena Maria (24). Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-Fazenda comemora a novidade e garante: “Vai ser um ótimo pai”. Além disso, a artista conta que está focada em novos projetos musicais, revela como está se recuperando de uma lipoaspiração e programa na internet com Lucas Souza (41).

MC Daniel anunciou no último dia 19, por meio das redes sociais, que está esperando o primeiro filho. Na segunda-feira, 26, revelou o sexo do bebê no Mais Você, da TV Globo. Já na intimidade, a família ficou sabendo da paternidade de uma maneira muito especial. “Descobri que ia ser titia faz pouco tempo. O Daniel me mandou uma mensagem, disse que eu precisava ir à casa dele para ele me contar uma coisa. Ele fez algumas caixinhas para algumas pessoas da família, contando a surpresa. E foi muito emocionante! Eu, realmente, fui pega de surpresa, mas uma surpresa boa”, conta Alicia.

“Fiquei muito feliz porque o Daniel sempre foi uma pessoa que tinha esse desejo de ser pai. Acredito que ele vai ser um ótimo pai. E veio num momento muito bom na vida dele, onde ele aproveitou bastante coisa como um jovem. Agora, acho que é uma nova fase da vida dele, que ele vai aproveitar muito e curtir demais. Estamos muito felizes”, emenda.

Atualmente, Alicia tem trabalhado bastante. Além de focar no programa Troca Troca, que estreou no YouTube no início deste mês, ela está em estúdio gravando novas músicas. “Nesses últimos tempos, tenho vivido dentro do estúdio praticamente todos os dias. Tenho aprendido muito! E a única coisa que posso dizer pra vocês é que vem muita música por aí; e muita música com verdade, com história, com a energia e com a emoção da Alicia X. Todos os meus trabalhos musicais têm um pouco da minha verdade, então vão ser muito mais do que só músicas por músicas”, destaca.

Alicia comanda o Troca Troca ao lado do influenciador digital e também ex-Fazenda Lucas Souza - os dois participaram da última edição do reality. No programa, a dupla fala sobre relacionamentos, abordando tópicos como monogamia, poligamia, traição, casamento, família e sexo. “A gente criou para falar mesmo de amor, sexo, sexualidade (...) de uma forma leve. Foi muito divertido gravar! Os programas estão saindo todas as quintas-feiras, às 18h, e tem vários cortes”, diz.

“Acho que foi um momento muito legal para o Lucas poder falar também sobre a sexualidade dele, abertamente e pela primeira vez na mídia. Fiquei muito feliz por ele ter conseguido fazer isso. Acho que foi um grande marco na vida dele. E nós tivemos vários convidados muito legais, sabe? Então, convido a todos para assistir. Está no YouTube, disponível para todo mundo”, completa.

LIPOASPIRAÇÃO

Em junho deste ano, Alicia X anunciou que passou por uma cirurgia estética, uma lipoescultura de alta definição. Após uma experiência positiva com a prótese de silicone realizada anteriormente, a cantora e influenciadora digital escolheu o novo procedimento em busca de melhorar sua autoestima.

“Senti vontade de fazer lipoaspiração por autoestima. Pra me sentir bonita, me sentir bem. E eu tenho recebido muitas críticas do meu corpo na internet, muitos comentários maldosos. Por mais que eu seja uma mulher padrão, sei que é muito difícil, né? Não posso ser hipócrita e dizer que isso não me afeta; porque me afeta bastante, sim. Então, resolvi fazer a lipo para me sentir melhor, me sentir mais confiante, me sentir mais segura. E conseguir encarar as loucuras da vida, me sentindo na minha melhor versão”, desabafa.