Iran Malfitano faz homenagem emocionante ao pai junto com a família

Ao lado da mãe e das irmãs, o ator Iran Malfitano realizou uma bela homenagem ao pai, que morreu aos 78 anos na última semana

O ator Iran Malfitano realizou uma bela homenagem ao pai, Iran Malfitano Arantes, que faleceu na última semana. Ao lado das duas irmãs e da mãe, o artista seguiu até a praia da Curva da Jurema, em Vitória, no Espírito Santo, para um momento de despedida.

Através das redes sociais, Thaiza Malfitano, uma das irmãs de Iran, publicou registros do momento emocionante entre eles, ocorrido na segunda-feira, 29. Na legenda, ela explicou que o local escolhido pela família era o favorito do pai.

"Momento de conexão com nosso pai (marido e avô) amado que se foi..., mas que continua cuidando de nós agora junto com nosso Senhor Jesus! Esse era o local que ele mais amava. Nós te amamos", declarou a irmã do famoso. Nas imagens, todos aparecem abraçados em frente ao mar.

Emocionados com a homenagem, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens de apoio à família nos comentários. "Como dói esta hora! Não há palavras de conforto. Cada um sabe o tamanho de sua própria dor. Meus sentimentos!", disse uma internauta. "Ele estará sempre ao lado de vocês. Protegendo e amparando. Luz pra vocês. Meus sentimentos à família", falou o ator Daniel Dalcin.

O pai de Iran Malfitano morreu na madrugada da última quinta-feira, 25, aos 78 anos. A notícia do falecimento foi confirmada pelo artista nos stories do Instagram. A causa da morte não foi revelada.

Bárbara Borges lamenta morte do sogro

A atriz Bárbara Borges usou as redes sociais para publicar uma homenagem ao sogro, o médico oftalmologista Iran Malfitano Arantes. Pai de Iran Malfitano, ele faleceu aos 78 anos na madrugada de quinta-feira, 25. A causa da morte não foi revelada pela família.

Em seus stories no Instagram, a campeã de 'A Fazenda 14', da Record TV, reuniu algumas fotos especiais ao lado do sogro e agradeceu por todos os momentos alegres que compartilharam juntos em família.

"Grata por ter vivido momentos tão felizes com o Iranzão, por ter sido acolhida com tanto amor por ele e a família Malfitano. Meus sentimentos e estou com vocês. Descanse em paz, meu sogro", escreveu Bárbara, mencionando o namorado e os demais familiares.

Mais cedo, Iran Malfitano também prestou uma homenagem emocionante ao pai nas redes sociais com uma reflexão de Chico Buarque: "Tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, somos estamos!". O velório e sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras, no Espírito Santo.