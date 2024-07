Internautas deixam críticas de lado em postagens fofas de Neymar com os filhos: 'Amor de um pai'

A CARAS Brasil selecionou momentos em que Neymar surge na companhia dos filhos, em fotos publicadas nas redes sociais, e ganha elogios; veja

Na Arábia Saudita, onde faz recuperação para voltar a jogar no Al-Hilal, Neymar Jr (32) usou o Instagram, na última sexta-feira, 26, para compartilhar um momento fofo com a filha do meio, Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi (30). A publicação, e todas as outras que o craque surge na companhia dos filhos, chamaram a atenção dos internautas, que deixaram as críticas ao profissional Neymar e aos relacionamentos amorosos dele de lado e enalteceram o papai coruja. A CARAS Brasil selecionou alguns destes cliques e relembra a seguir.

Na sexta-feira, por meio dos stories, o jogador mostrou um momento em que está jogando Counter Strike (CS) com a filha no colo e de fones. "CS só assim agora", escreveu ele, na legenda da imagem com a bebê no colo.

Neymar jogando Counter Strike (CS) com a filha Mavie no colo - Reprodução/Instagram

NASCIMENTO DE HELENA

Neymar Jr rompeu o silêncio sobre o nascimento de Helena, sua terceira filha, fruto do relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly, em 19 de julho. O atleta mostrou as primeiras fotos da bebê e a apresentou para seus fãs com as primeiras imagens do rosto da menina.

Desde que surgiram os primeiros rumores sobre a gravidez de Amanda, Neymar manteve o silêncio sobre ser o pai ou não da bebê. Mas deu indícios de que realmente é o pai dela ao apresentá-la aos fãs nas redes sociais.

A reação dos internautas foi imediata. “Parabéns! Seja bem vinda Helena! Muita saúde e felicidades", escreveu uma seguidora de Neymar. "Muito amor envolvido", escreveu outro.

Nascimento de Helena, terceira filha de Neymar - Reprodução/Instagram

SONINHO

Em 2 de julho, Neymar publicou uma foto em que aparece tirando um cochilo com Mavie e Davi Lucca (12), fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas (30). "Bora ver TV? Três min. depois…”, brincou ele.

Uma seguidora se divertiu: "Mas gente... família do ronca ronca", disse. "O amor de um pai para um filho é incondicional, eterno, soberano! Que foto linda de ver", falou outro.

Neymar Jr com os filhos Davi Lucca e Mavie - Reprodução/Instagram

BATIZADO DE MAVIE

No início de junho, Mavie, na época com oito meses, foi batizada e o jogador de futebol encantou ao fazer álbuns em sua rede social para mostrar um pouco como foi o evento importante da vida de sua herdeira.

Cheia de fofura e estilo, a menina roubou a cena ao surgir de vestido branco e laço na cabeça para o momento especial na igreja. Após a cerimônia religiosa, a família comemorou com uma festa íntima com as pessoas próximas.

"Que Deus siga abençoando essa família e a vida da Mavie", escreveu um internauta. "Muito a sua cara irmão, Deus abençoe", falou outro.

Neymar Jr e Mavie - Reprodução/Instagram

MAVIE E DAVI LUCCA

DECLARAÇÃO DE AMOR

Neymar explodiu o fofurômetro o fazer uma declaração de amor a Mavie. Na legenda de uma foto em que pai e filha aparecem dando um sorrisão, ele escreveu: "Meu amorzão. Papai te ama demais".

A semelhança entre os dois impressiona. "Se tivesse pedido a fotocópia não teria saído tão parecido!", escreveu uma seguidora. "O mesmo sorriso", destacou outro. "Neymarinha", brincou mais um.

Neymar Jr e Mavie - Reprodução/Instagram

