Influencer Matheuszinho rompe o silêncio após morte da filha de 2 anos

O influencer Matheuszinho falou pela primeira vez sobre a morte da filha caçula, de 2 anos, que faleceu há uma semana

O influenciador digital Matheuszinho rompeu o silêncio nas redes sociais sobre a morte da filha caçula, Maitê, de 2 anos. A menina faleceu no dia 8 de setembro. Por enquanto, a família não confirmou a causa da morte da menina, mas os rumores dizendo que teria acontecido um acidente doméstico.

Em um post nas redes sociais nesta segunda-feira, 16, o rapaz desabafou sobre a dor de perder a filha tão pequena. "Não consigo entender o por que Deus fez isso comigo. Procuro respostas, mas não encontro. Minha filha só tinha 2 anos, é complicado entender o propósito de Deus. Vou carregar isso para o resto da minha vida", disse ele.

E completou: "Talvez um dia eu encontre uma resposta, mas, por enquanto, estou vivendo um pesadelo infinito. É difícil voltar a sorrir sabendo que falta parte de mim. Só peço que Deus me dê forças. Agradeço a todos que me enviaram mensagem, não tenho ânimo para ficar aqui no Instagram. Ainda estou tentando me recuperar! Te amo Maitê nunca vou esquecer de você minha filha".

Quem é Matheuszinho?

O influenciador digital Matheuszinho acumula mais de 100 mil seguidores apenas no Instagram e ganhou destaque pelo estilo de vida com ostentação em Itaquera, São Paulo.

Em sua conta no Instagram, Matheuszinho exibe diversas fotos com motos e carros de luxo, além de já ter posado em uma garagem cheia de veículos importados. Além disso, o influenciador também costuma compartilhar imagens de suas viagens a praias, posando em jet skis, bares e, claro, muitas festas, sempre em camarotes e com bebidas.

Matheuszinho costumava compartilhar alguns cliques ao lado de suas filhas. Discreto sobre sua família, além da herdeira caçula, de apenas dois anos, o influenciador é pai de uma menina um pouco mais velha.