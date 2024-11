Influencer Cela Lopes faz rara aparição com seu namorado. Saiba quem é!

Sucesso na internet com uma personagem milionária, a influencer Cela Lopes surge com o namorado em evento. Veja as fotos e saiba como eles se conheceram

A influenciadora digital Cela Lopes, que é conhecida na internet por seus vídeos de uma personagem milionária, está apaixonada! Na noite de sexta-feira, 1, ela fez uma rara aparição ao lado do seu namorado, o empreendedor Rafael Stark, em um evento na cidade de São Paulo.

Os dois posaram juntinhos e com looks de gala. Inclusive, ela investiu em um vestido azul elegante e completou o visual com joias sofisticadas.

Vale lembrar que Cela e Rafael se conheceram pela internet há mais de um ano, mas iniciaram o namoro há poucos meses. "Quando eu viralizei com a personagem, ele respondia algumas coisas minhas, e eu respondia de educação. Até que um dia ele me chamou para jantar e eu pensei: ‘Como eu vou sair com um cara que eu não conheço?’. E eu desmarcava. Na terceira vez, eu saí e a gente se adorou. Ele é um fofo, um gentleman. Não tem nem comparação com os outros relacionamentos que eu tive, de respeito, maturidade, ele é mais velho e entende o meu trabalho”, disse ela em participação no podcast Podcats.

Recentemente, Rafael fez uma homenagem para Cela nas redes sociais ao compartilhar fotos de momentos românticos dos dois juntos e declarar o seu amor. "Minha namorada, mulher que me faz rir e que eu faça coisas aleatórias e sem sentido. Meu coração se enche de alegria toda vez que te vejo. Feliz em fazer parte da sua jornada e de você fazer parte da minha. Adoro cuidar de você. Te amo principessa", afirmou ele.

Rafael Stark e Cela Lopes - Foto: Van Campos / AgNews

Rafael Stark e Cela Lopes - Foto: Van Campos / AgNews

Rafael Stark e Cela Lopes - Foto: Van Campos / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Stark (@iam.rafaelstark)

Quem é Cela Lopes?

A influenciadora digital Cela Lopes tem mais de 4.7 milhões de seguidores no Instagram. Ela fez sucesso na internet no primeiro semestre de 2023, quando viralizou com vídeos fingindo ser uma mulher milionária. O primeiro vídeo de sucesso dela era sobre a história de uma personagem que estava chateada porque ganhou um Porsche de aniversário do pai, enquanto o irmão ganhou um helicóptero.

Cela Lopes é o nome artístico de Marcela Eduarda Lopes Schreiner, de 22 anos, e ela era modelo na adolescência. Ela é natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, e veio de uma família humilde, que teve dificuldades financeiras quando era criança.