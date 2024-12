Humberto Martins faz rara aparição com o filho em noite especial no Rio

O ator Humberto Martins contou com a presença do filho de 27 anos na noite de pré-estreia de seu novo curta-metragem; veja fotos!

O ator Humberto Martins marcou presença na pré-estreia do curta-metragem 'Violência Oculta', seu novo trabalho, na noite de segunda-feira, 2, ao lado do herdeiro, Humberto Martins Filho. O evento aconteceu na Estação Net, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro.

Esbanjando alegria, pai e filho posaram juntos para os fotógrafos que estavam presentes no local. Discreto, o jovem de 27 anos costuma fazer raras aparições em público.

Humberto Martins Filho é fruto do antigo casamento do famoso com Ana Lúcia Mansur, com quem também teve Thamires Martins, de 32 anos. Humberto Martins ainda é pai de Nicolle Martins, de 17 anos, de sua relação com Andréa Abrahão, que durou de 2006 a 2008.

Vale lembrar que o artista também estreia nos cinemas ainda este mês em 'O Auto da Compadecida 2'. O elenco conta ainda com Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Fabiula Nascimento, Taís Araujo, Virgínia Cavendish, entre outros.

Confira as fotos de Humberto Martins com o filho:

Humberto Martins com o filho - Foto: Webert Belicio / Agnews

Filho de Humberto Martins - Foto: Webert Belicio / Agnews

Humberto Martins com o filho - Foto: Webert Belicio / Agnews

Filho de Humberto Martins decide ser ator

O ator Humberto Martins vai ter um filho seguindo os seus passos na atuação. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Humberto Martins Filho, de 27 anos, gravou um filme, chamado Não Olhe Pra Trás, e quer ser ator.

"Meu pai sempre tentou me puxar para a área, mas nunca forçou a barra. Eu era muito novo para pensar em ter uma carreira de fato. A música, que é minha outra profissão, sempre me abraçou muito mais. Mas, agora, tomei a decisão de entrar de cabeça também na atuação. E isso reflete até na minha postura publicamente", disse ele.

E completou: "Eu era extremamente reservado, não queria muito que as pessoas soubessem quem eu sou. Agora, entrei nas redes sociais com meu nome de fato". Inclusive, o rapaz compartilha fotos no Instagram com o seu estilo para se vestir e de momentos de sua vida; confira detalhes!

