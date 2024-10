Harvey Weinstein é diagnosticado com câncer enquanto está preso

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein inicia o tratamento contra o câncer dentro da prisão. Saiba mais sobre a doença dele

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi diagnosticado com câncer enquanto está preso em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi detido após ser acusado de abuso sexual. Agora, de acordo com fontes do site NBC News, o cineasta foi diagnosticado com um tumor e já iniciou o tratamento.

Weinstein foi diagnosticado com leucemia mieloide crônica, que é um tipo de câncer na medula óssea. A equipe jurídica dele não quis se pronunciar para preservar a intimidade dele.

Vale lembrar que este não é o primeiro problema de saúde dele. O produtor já foi diagnosticado com um problema cardíaco em agosto e precisou passar por uma cirurgia para retirar líquido do pulmão e do coração. Além disso, em julho, ele foi diagnosticado com Covid-19 e pneumonia.

Weinstein está preso desde que foi declarado culpado em um caso de estupro na Califórnia e recebeu a pena de 16 anos de prisão. Ele também foi alvo de novas acusações e, em uma delas, foi condenado a 23 anos de prisão.

As denúncias contra o cineasta deram início ao movimento #MeToo, no qual mulheres da indústria cinematográfica fizeram acusações contra a má conduta sexual no ambiente de trabalho.

Prisão do filho de princesa

Filho da princesa Mette-Marit, da Noruega, o jovem Marius Borg Hoiby foi preso aos 27 anos de idade e os detalhes sobre o motivo da prisão foram revelados na imprensa. De acordo com o site da revista People, o rapaz foi detido após um “incidente violento” contra uma mulher em um apartamento em Oslo.

Agora, a polícia revelou que ele acusado de ameaçar atear fogo nas roupas da mulher após um ataque. “Duas fontes anômicas disseram à revista norueguesa Se og Hor que a polícia estava de posse de uma fita de áudio do enteado do príncipe herdeiro dizendo à vítima que ele colocaria fogo em suas roupas se ela não fizesse o que ele queria”, informou uma fonte do The Times. Além disso, fotos mostraram uma faca na parede do apartamento e uma luminária quebrada no chão.

Inicialmente, Marius foi detido sob a acusação de danos corporais contra uma mulher no dia 4 de agosto e a mulher foi levada ao hospital com uma concussão. A mulher em questão tem um relacionamento com o filho da princesa e identidade dela não foi revelada. Ele ficou detido por apenas um dia e a polícia segue a investigação para entender o que aconteceu. Por enquanto, Marius não explicou o que causou o ataque.

O padrasto de Marius, o príncipe herdeiro Haakon, se pronunciou sobre a prisão do enteado. “É um assunto sério quando a polícia está envolvida do jeito que está, mas, ao mesmo tempo, não é certo eu entrar em detalhes do caso”, afirmou ele.