Gusttavo Lima rompe o silêncio após apreensão de avião: 'Honra não se negocia’

Gusttavo Lima interrompe férias para se pronunciar após suposta aeronave ser apreendida em operação da Polícia Civil de São Paulo

Nesta quinta-feira, 9, Gusttavo Lima usou as redes sociais para se pronunciar sobre uma polêmica envolvendo um suposto avião. De férias com a família, o cantor pausou o período de descanso para esclarecer os rumores de que uma de suas aeronaves teria sido apreendido pela Polícia Civil de São Paulo durante a Operação Integration.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Gusttavo afirmou que o avião foi vendido no ano passado. Por esse motivo, ele não tem mais “nada a ver” com a aeronave, como esclareceu no vídeo: “Estou recebendo muitas mensagens de carinho, mas também tô recebendo problemas. O 'bebê' não pode ter uma semana de descanso”, brincou.

Na sequência, o cantor sertanejo reforçou seus valores: "Disseram por aí que meu avião foi 'preso'. Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado Não tenho nada a ver com isso. Honra e honestidade foram as únicas coisas que tive na minha vida, e isso não se negocia”, finalizou agradecendo o apoio.

Vale lembrar que um avião supostamente em nome da empresa do cantor, chamada Balada Eventos e Produções LTDA, foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo na última quarta-feira, 4, durante a Operação Integration. A aeronave estava em um aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo, para manutenção.

No entanto, a equipe de Gusttavo informou ao Jornal O Globo que o avião não é mais do cantor: "A BALADA EVENTOS por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, esclarece que a aeronave prefixo PR-TEN, foi vendida por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-ANAC para a empresa J.M.J Participações”, disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Rocha 🅰️+ (@thiagorochabr)

Gusttavo Lima está em “lua de mel” com a esposa:

Na última terça-feira, 3, Gusttavo Lima comemorou seus 35 anos em uma viagem luxuosa pela Grécia. Durante o momento no iate luxuoso em que está sendo feita a comemoração, Andressa Suita agradeceu a presença dos amigos e confessou que enxerga o momento como a lua de mel que o casal não teve, já que é o primeiro passeio que fazem sem os filhos.