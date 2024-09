Avião de Gusttavo Lima é apreendido pela polícia e equipe dele se pronuncia

Avião em nome do cantor Gusttavo Lima é apreendido na Operação Integration e a equipe dele revela detalhe sobre a aeronave

Um avião em nome da empresa do cantor Gusttavo Lima, chamada Balada Eventos e Produções LTDA, foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo nesta quarta-feira, 4, durante a Operação Integration. A aeronave estava em um aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo, para manutenção.

No entanto, a equipe de Gusttavo Lima informou ao Jornal O Globo que o avião não é mais do cantor. A aeronave ainda está no nome da empresa, mas já foi vendido.

"A BALADA EVENTOS por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, esclarece que a aeronave prefixo PR-TEN, foi vendida por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-ANAC para a empresa J.M.J Participações. Portanto, empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão", informaram ao jornal.

A Operação Integration é uma junção de forças policiais de vários estados brasileiros para buscarem uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais.

