Gil do Vigor fala sobre relação com estudante: 'Nem mainha tava sabendo'

Nesta quinta-feira, 31, o ex-BBB 21 Gil do Vigor abriu o jogo sobre seu relacionamento com o estudante de odontologiaHeitor Aguiar. O economista atiçou a curiosidade dos internautas sobre sua vida amorosa após receber uma declaração do universitário nas redes sociais.

"Que seja o início de uma linda história", disse o estudante ao compartilhar uma foto ao lado do influenciador. "Você é meu sol", respondeu Gil. Apesar da troca de declarações, o economista garantiu que os dois não estão namorando.

“A gente está se conhecendo. A gente já conversa faz muito tempo. Ele é muito fofo comigo, a gente se fala todos os dias. Estou aqui nos Estados Unidos e quando vou ao Brasil, a gente se vê. Mas a gente não está namorando”, detalhou ele em entrevista com a colunista Fábia Oliveira.

Ainda durante o papo, Gil do Vigor falou sobre a repercussão da foto compartilhada pelo estudante. “A gente tirou a foto junto, ele postou e eu comentei que ele é um ‘sol’ porque, realmente, todo dia ele me agrada. Mas ainda não estamos namorando. Como ele não era famoso, comentei no post dele achando que ia ficar ali. E, de repente, saiu em todo lugar. Eu falei ‘Deus do céu'”,

Em seguida, elogiou o rapaz. “Ele é um querido. Eu não queria falar nada por enquanto, mas já saiu em todo lugar. E eu ‘Jeová’. Falei ‘eita, Deus, e agora?’. Nem mainha tava sabendo. Ia deixar pra apresentar à mainha quando tivesse oficializado. E aí eu fui comentar e meus vigorosos [fãs] viram e vigoramos. Mas ele é um menino muito bom, estudioso e estamos nos conhecendo”.

Vale lembrar que Gil do Vigor costuma ser bastante discreto sobre sua vida amorosa. Durante seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil, o vigoroso entregou que já noivou com duas mulheres diferentes em sua trajetória como missionário da igreja, antes de assumir sua sexualidade. Fora do reality show, ele não assumiu novos namoros.

Veja a publicação: