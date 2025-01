Filha de Débora Duarte e Gracindo Júnior surge em registro raro com a mãe

Daniela Duarte Gracindo, filha da atriz Débora Duarte, de 75 anos, e do ator Gracindo Júnior, de 81, surge em registro com a mãe nesta quinta-feira, 2

A atriz Daniela Duarte Gracindo, de 49 anos, publicou um registro raro ao lado da mãe, a atriz Débora Duarte, que completa 75 anos nesta quinta-feira, 2. Dani é fruto do relacionamento da artista com o galã dos anos 80, o ator Gracindo Júnior. Na imagem em questão, a atriz aparece ao lado da mãe e a parabeniza por meio de uma singela mensagem em suas redes sociais.

"Hoje é dia de celebrar tantas aventuras vividas. Obrigada por deixar nossas vidas muito mais encantada. Todo meu amor pra você minha mãe", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Débora Duarte e Gracindo Júnior se conheceram em 1973, enquanto ensaiava a peça A Teoria, na Prática, é Outra. Os dois se separaram quando a atriz ainda estava grávida.

Débora Duarte, que é filha de coração do ator Lima Duarte, também tem outra filha, Palomma Duarte. Ela é fruto do casamento da atriz com o cantor Antonio Marcos.

Confira, abaixo, a publicação:

Galã da Globo trocou carreira por vida em meio à natureza

O ator Gracindo Júnior ficou nacionalmente conhecido nos anos 1970, como galã das novelas da TV Globo. O artista ganhou fama ao estrelar novelas como O Bem-Amado e O Casarão. Após décadas na TV, o ator trocou os holofotes por viver na natureza ao lado da esposa, Daisy Poli, com quem está casado há quase 50 anos, no interior do Rio de Janeiro.

"Ele chegou nessa idade produzindo tanta arte, agora vem levando uma vida muito tranquila, quer um contato consigo mesmo, com a natureza, sabe, ele fica tocando [música] o tempo todo, revisitando e estudando projetos para o futuro, que é o que ele mais faz na vida", disse Daniela Gracindo, em entrevista ao portal Heloisa Tolipan, em 2021. Confira!

