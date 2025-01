Fernanda Souza anuncia forte tensão em reality de sogras e revela torcida

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Fernanda Souza apresenta a 2ª temporada de 'Ilhados Com a Sogra', da Netflix, e explica como é a tensão às famílias

A atriz e apresentadora Fernanda Souza, que comanda o reality show Ilhados Com a Sogra, da Netflix, entregou detalhes da produção original brasileira em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. Vale destacar que, em outubro do ano passado, a atração ocupou o Top 10 Mundial no serviço de streaming, e agora, em 2025, estreia a sua segunda temporada nesta quinta-feira, 2.

Após oito episódios repletos de desafios em busca da reconciliação entre genros, noras e sogras, oito novos episódios apresentam os participantes e as 'tretas' que permeiam o esteriótipo da sogra que, comicamente ou não, é sempre uma pauta. Inclusive,Fernanda Souza explica qual é o seu papel como apresentadora, bem como o da equipe, para atiçar a 'chama da discórdia'.

"Há um estudo muito grande da equipe de roteiro para escolher os participantes. É baseado nos conflitos que eles têm, para assim, gerar uma maior indentificação com o público e, consequentemente, aumentar a chance de sucesso do reality.", começou.

"Há varias camadas de recorte social e técnicas de psicologia para acessar a relação entre essas pessoas. A gente quer o conflito para que a escuta consiga gerar transformação. A participação da nossa psicóloga Shenia Karlsson é a cereja do bolo para conduzir tudo porque um reality que tem um psicólogo em cena, meu amor, é outro nível de viagem!", acrescentou, aos risos.

Sobre o propósito da produção, Fernanda esclarece: "Nossa equipe tem um cuidado que demonstra o apreço pela transformação. Queremos que as famílias saiam do reality com a oportunidade de debater sobre os conflitos, os tabus, comentar sobre uma briga... para que, no final, elas dissolvam a mágoa e surja a compreensão.", explicou. "Quando vemos as pessoas se amando, transformando as relações, ficamos muito felizes! Mas quando não acontece uma transformação tão profunda, nós compreendemos", declarou.

Fernanda Souza e as famílias que integram o elenco da segunda temporada do reality show Ilhados Com a Sogra, da Netflix, que estreia dia 2 de janeiro - Foto: Marcos Serra Lima/Netflix

E para quem fica a torcida?!

Para além de um final feliz entre as famílias, há o adicional das provas na dinâmica que, por meio dos favos, adicionam pontos para os participantes e os levam à final com a possibilidade de ganhar R$ 500 mil.

"Se a sua relação com a família não está muito boa, a possibilidade da pessoa não ir bem no jogo é muito grande. As provas são sempre muito tensas, então acho que é por isso que eu me emociono.", pontuou.

Sobre a torcida, Fernandinha não hesita em demonstrar seu apreço pelo impacto social da produção: "Eu torço pela transformação. Por algum tipo de melhora ou mudança... se a pessoa vai ganhar o prêmio ou não, vai da história e dedicação de cada um.", declarou.

E complementa: "Os participantes dizem que o maior prêmio, na verdade, são as relações transformadas. E é isso que o reality tem de mais nobre: a transformação por meio da compreensão. É o que inspira milhões de famílias ao redor do mundo.", encerrou.

É HIT!

De acordo com o levantamento divulgado pela Netflix, a produção original brasileira teve 1,8 milhão de visualizações e 6,4 milhões de horas consumidas na plataforma entre 9 e 15 de outubro, ocupando a sexta posição do top 10 de séries em língua não inglesa mais vistas da semana. No Brasil, o programa foi o segundo mais visto pelo público.

Com apresentação de Fernanda Souza e produção da Floresta, a segunda temporada de Ilhados Com a Sogra chega à Netflix em duas partes: os primeiros 4 episódios estreiam no dia 2 de janeiro e os 4 episódios finais no dia 9 de janeiro.

Assista, abaixo, ao trailer:

Leia também: Magérrima, Fernanda Souza exibe sua beleza em dia na praia