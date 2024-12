Fernanda Gentil cita divórcio e revela vontade de ter filho com a esposa

A jornalista Fernanda Gentil, mãe de Gabriel, de 9 anos, revela planos de aumentar a família com a esposa, a jornalista Priscila Montandon

A jornalista Fernanda Gentil, de 38 anos, decidiu expor a experiência da maternidade em entrevista ao programa MaterniDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Claudia Raia. Mãe de Gabriel, de 9 anos, e madrinha de Lucas, de 16 anos, com quem vive desde a morte da mãe do garoto, a jornalista revelou a vontade de aumentar a família com a esposa, Priscila Montandon, de 42, com quem é casada desde 2018.

‘’Temos vontade. Nós congelamos óvulos. Nós temos muita vontade. Nos mudamos para uma casa onde cabe mais uma criança. É um assunto que a gente fala bastante. Não temos nada consolidado ainda, mas a única coisa que a gente tem certeza é o que a gente precisa ter certeza, que é que queremos ter um filho juntas", declarou.

A apresentadora ainda falou da decisão do divórcio de Matheus Braga, de quem se separou em abril de 2016, logo após o nascimento de Gabriel, em prol do bom relacionamento da família. Ela relembrou dos desafios de assumir a escolha publicamente.

"Tive muito esse lema e tenho até hoje: Tem que valer a felicidade de cada um. A gente, muitas vezes, se engana que evita o divórcio pelo filho, mas muitas vezes, a gente evita o divórcio contra o filho. Ele também sofre, ele já entende o que está acontecendo e ele não merece estar naquele ambiente", relatou.

"O Lucas já estava com 8 anos e o Gabriel com 6 meses, mas não queria que ele começasse em um ambiente que não estivesse feliz e saudável para os dois. Foi bem doloroso, foi muito difícil. Eu saí para ter filho, tive a licença maternidade e voltei divorciada para o trabalho. E ainda tive que lidar com todo esse lado da vida pública, de dar satisfação e explicar o que aconteceu", completou.

Aprender a fazer sexo

No ano passado, a jornalista Fernanda Gentil comentou sobre as descobertas que fez ao se ver atraída por sua atual esposa. Ela contou que era totalmente inexperiente em se relacionar com mulheres.

No PodDelas, apresentador por Boo Unzueta e Tatá Estanieck, ela contou como se apaixonou por Priscila Montandon: "Quando eu vi estava encantada por aquele ser. Os princípios, os valores muito parecidos... E aí quando olhei para fora, falei: 'caraca, é uma mulher, babou. E agora? Por onde começa? Literalmente nunca tinha feito...'"

"Nunca na vida tinha [se relacionado com mulher]... Inclusive não sabia nem como fazia [sexo]... Como que faz? Como que não machuca? Vi uns filmes, pesquisei no YouTube, vi umas coisas, fiz o dever de casa, e aí fui lá... Sou uma pessoa que gosta de aprender", contou na época.

